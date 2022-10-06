- 06 Eki 2022 - 22:59

Masterchef Gamze’den Şeflere Bile Rest! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Acun Medya 1 Uyardı, 2 Uyardı Ama… “Yürüyen Ego!” O Olay…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan yarışmacı Gamze, en sonunda sinir krizlerine neden oldu. Şeflere bile yeri gelince meydan okumayı bilen Gamze Tosun için “Başımıza 4. jüri kesildi” yorumları yapıldı. Sık sık hem Acun Medya’dan hem de yarışmacı arkadaşlarından uyarı almasına asla umursamayan Gamze Tosun’a “Yürüyen ego” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına 2. olarak katılan Gamze Tosun, yarışmada bulunmak için yıllarca çaba verdiğini açıklamıştı. Neredeyse yarışmada gördüğü her yemeği 2 yıl boyunca evinde yapıp kendisini geliştiren Gamze Tosun, aynı zamanda 5 çocuğuna da bakmıştı! Son bölümde yaşananlar ise herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Eki 2022 - 22:59 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Gamze Saç Baş Yolduruyor! Şefler Toplu Olarak Resti Çekti! Yaptığı Hatalar Kabul Edilir Gibi Değil… “Beş Çocuğunun...!” mask
Masterchef Gamze Saç Baş Yolduruyor! Şefler Toplu Olarak Resti Çekti! Yaptığı Hatalar Kabul Edilir Gibi Değil… “Beş Çocuğunun...!”
Masterchef Serpilay Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Nefret, Kin, Sinir Üst Seviyede! İzleyenler Şok Oldu... Yüzü Bir Gram Utanmadı! mask
Masterchef Serpilay Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Nefret, Kin, Sinir Üst Seviyede! İzleyenler Şok Oldu... Yüzü Bir Gram Utanmadı!
Masterchef'te BUGÜN Kazanan Takım İfşa Edildi! Bu Akşam Stüdyoda Savaş Çıkacak! Herkes Birbirine Girecek, Yüzler Belli Olacak! O Takım… mask
Masterchef'te BUGÜN Kazanan Takım İfşa Edildi! Bu Akşam Stüdyoda Savaş Çıkacak! Herkes Birbirine Girecek, Yüzler Belli Olacak! O Takım…
Masterchef Serpilay’ın Sevgilisinden Kalpleri Acıtan Haber! Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı, Yataktan Çıkamaz Hale Geldi… “Sana Kim Dayansın Ki!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Serpilay’ın Sevgilisinden Kalpleri Acıtan Haber! Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı, Yataktan Çıkamaz Hale Geldi… “Sana Kim Dayansın Ki!” Neler Oluyor?
Masterchef Tahsin Küçük Yarışmada Fırtınalar Estirecek! Eski Yarışmacı Tahsin Küçük Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tahsin Küçük Şimdi Ne Yapıyor? mask
Masterchef Tahsin Küçük Yarışmada Fırtınalar Estirecek! Eski Yarışmacı Tahsin Küçük Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tahsin Küçük Şimdi Ne Yapıyor?
Masterchef Suna Aydın Stüdyoyu Ayağa Kaldıracak! Suna Aydın Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Suna Aydın Şimdilerde Ne Yapıyor? mask
Masterchef Suna Aydın Stüdyoyu Ayağa Kaldıracak! Suna Aydın Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Suna Aydın Şimdilerde Ne Yapıyor?
Masterchef Eray Aksungur Yeniden Yarışmada! Eray Aksungur Kimdir, Kaç Yaşındadır? Eray Aksungur Şimdi Ne Yapıyor? mask
Masterchef Eray Aksungur Yeniden Yarışmada! Eray Aksungur Kimdir, Kaç Yaşındadır? Eray Aksungur Şimdi Ne Yapıyor?
Masterchef Danilo Zanna’nın Instagram Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı! “Şefim Ne Zaman Düzelecek!” Dişi Dişe Sürttürüyor; İnanılır Gibi Değil! Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Instagram Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı! “Şefim Ne Zaman Düzelecek!” Dişi Dişe Sürttürüyor; İnanılır Gibi Değil! Neler Oluyor?
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Skandal Eski Eş Açıklaması! 20 Yıllık Eşini, 20 Yaş Küçük Aşkıyla Aldatmıştı… Gören Duyan Çıldırdı! Meğer… mask
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Skandal Eski Eş Açıklaması! 20 Yıllık Eşini, 20 Yaş Küçük Aşkıyla Aldatmıştı… Gören Duyan Çıldırdı! Meğer…
Masterchef Burak Kaya’nın Kızı Sonunda Ortaya Çıktı! Görenler Gözlerine İnanamıyor; İçleri Eritti… Sosyal Medya Bu Kareyi Konuşuyor! “Yok Artık!” mask
Masterchef Burak Kaya’nın Kızı Sonunda Ortaya Çıktı! Görenler Gözlerine İnanamıyor; İçleri Eritti… Sosyal Medya Bu Kareyi Konuşuyor! “Yok Artık!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyenli Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! “Nesin Sen Peri Kızı Mı?” Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı! mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyenli Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! “Nesin Sen Peri Kızı Mı?” Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı!
İrem Helvacıoğlu’nu Görenler Tanıyamadı! Tek Bir Estetik Tüm Yüz Hatlarını Değiştirdi! “Nerede O Sen Anlat Karadeniz’deki Halleri!” mask
İrem Helvacıoğlu’nu Görenler Tanıyamadı! Tek Bir Estetik Tüm Yüz Hatlarını Değiştirdi! “Nerede O Sen Anlat Karadeniz’deki Halleri!”
Duy Beni Dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk Pozları Gündem Oldu! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Hayranlarını Çıldırttı! Derin Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! mask
Duy Beni Dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk Pozları Gündem Oldu! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Hayranlarını Çıldırttı! Derin Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü!
Duy Beni Dizisindeki Ateş’in Sırrı Ortaya Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Büyük Bomba Patlak Verdi! Hamilelik Olayından Sonra… mask
Duy Beni Dizisindeki Ateş’in Sırrı Ortaya Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Büyük Bomba Patlak Verdi! Hamilelik Olayından Sonra…
Baba Dizisinin Büşra’sı Özge Yağız Oyuncu Olmak için O Mesleği Bırakmış! Özge Yağız'ın Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Bakın Asıl Mesleği Neymiş... mask
Baba Dizisinin Büşra’sı Özge Yağız Oyuncu Olmak için O Mesleği Bırakmış! Özge Yağız'ın Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Bakın Asıl Mesleği Neymiş...
Şeyma Subaşı’nın Yüzü Gülmüyor! Bu Seferde Kaynana Şoku Yaşıyor! Meedo İki Kadın Arasında Kaldı! mask
Şeyma Subaşı’nın Yüzü Gülmüyor! Bu Seferde Kaynana Şoku Yaşıyor! Meedo İki Kadın Arasında Kaldı!
Masterchef Gamze Saç Baş Yolduruyor! Şefler Toplu Olarak Resti Çekti! Yaptığı Hatalar Kabul Edilir Gibi Değil… “Beş Çocuğunun...!” mask
Masterchef Gamze Saç Baş Yolduruyor! Şefler Toplu Olarak Resti Çekti! Yaptığı Hatalar Kabul Edilir Gibi Değil… “Beş Çocuğunun...!”
Masterchef Serpilay Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Nefret, Kin, Sinir Üst Seviyede! İzleyenler Şok Oldu... Yüzü Bir Gram Utanmadı! mask
Masterchef Serpilay Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Nefret, Kin, Sinir Üst Seviyede! İzleyenler Şok Oldu... Yüzü Bir Gram Utanmadı!
Serenay Sarıkaya Dapdar Deri Elbisesiyle Ezber Bozdu! Göğüs ve Kalça Pozları Cayır Cayır Yaktı! Neler Oluyor? mask
Serenay Sarıkaya Dapdar Deri Elbisesiyle Ezber Bozdu! Göğüs ve Kalça Pozları Cayır Cayır Yaktı! Neler Oluyor?
Demet Özdemir’in Paylaşımı Rekor Kırdı “Zenginin Eğlencesi Bile Farklı!” Çay 5 Lira Olunca Ülkede Kavga Çıkmıştı Ama… mask
Demet Özdemir’in Paylaşımı Rekor Kırdı “Zenginin Eğlencesi Bile Farklı!” Çay 5 Lira Olunca Ülkede Kavga Çıkmıştı Ama…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Gamze’den Şeflere Bile Rest! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Acun Medya 1 Uyardı, 2 Uyardı Ama… “Yürüyen Ego!” O Olay… mask
Masterchef Gamze’den Şeflere Bile Rest! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Acun Medya 1 Uyardı, 2 Uyardı Ama… “Yürüyen Ego!” O Olay…
Sabahları Yataktan Kalkmayan Uykucu Burçlar Hangisidir? İşte Yatağıyla Evli Olan O Burçlar… mask
Sabahları Yataktan Kalkmayan Uykucu Burçlar Hangisidir? İşte Yatağıyla Evli Olan O Burçlar…
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyenli Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! “Nesin Sen Peri Kızı Mı?” Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı! mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyenli Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! “Nesin Sen Peri Kızı Mı?” Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı!
İrem Helvacıoğlu’nu Görenler Tanıyamadı! Tek Bir Estetik Tüm Yüz Hatlarını Değiştirdi! “Nerede O Sen Anlat Karadeniz’deki Halleri!” mask
İrem Helvacıoğlu’nu Görenler Tanıyamadı! Tek Bir Estetik Tüm Yüz Hatlarını Değiştirdi! “Nerede O Sen Anlat Karadeniz’deki Halleri!”
ŞOK Market Cuma Gününe Özel Büyük Müjdeyi Verdi! Dev İndirim... Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Düştü! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler! mask
ŞOK Market Cuma Gününe Özel Büyük Müjdeyi Verdi! Dev İndirim... Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Düştü! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler!
Duy Beni Dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk Pozları Gündem Oldu! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Hayranlarını Çıldırttı! Derin Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! mask
Duy Beni Dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk Pozları Gündem Oldu! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Hayranlarını Çıldırttı! Derin Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL