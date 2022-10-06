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06 Eki 2022 - 22:59

Masterchef Gamze’den Şeflere Bile Rest! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Acun Medya 1 Uyardı, 2 Uyardı Ama… “Yürüyen Ego!” O Olay…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan yarışmacı Gamze, en sonunda sinir krizlerine neden oldu. Şeflere bile yeri gelince meydan okumayı bilen Gamze Tosun için “Başımıza 4. jüri kesildi” yorumları yapıldı. Sık sık hem Acun Medya’dan hem de yarışmacı arkadaşlarından uyarı almasına asla umursamayan Gamze Tosun’a “Yürüyen ego” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…