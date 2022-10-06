Masterchef Gamze’den Şeflere Bile Rest! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Acun Medya 1 Uyardı, 2 Uyardı Ama… “Yürüyen Ego!” O Olay…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan yarışmacı Gamze, en sonunda sinir krizlerine neden oldu. Şeflere bile yeri gelince meydan okumayı bilen Gamze Tosun için “Başımıza 4. jüri kesildi” yorumları yapıldı. Sık sık hem Acun Medya’dan hem de yarışmacı arkadaşlarından uyarı almasına asla umursamayan Gamze Tosun’a “Yürüyen ego” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına 2. olarak katılan Gamze Tosun, yarışmada bulunmak için yıllarca çaba verdiğini açıklamıştı. Neredeyse yarışmada gördüğü her yemeği 2 yıl boyunca evinde yapıp kendisini geliştiren Gamze Tosun, aynı zamanda 5 çocuğuna da bakmıştı! Son bölümde yaşananlar ise herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.