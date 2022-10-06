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06 Eki 2022 - 22:09

Duy Beni Dizisindeki Ateş’in Sırrı Ortaya Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Büyük Bomba Patlak Verdi! Hamilelik Olayından Sonra…

STAR TV ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Duy Beni’de büyük bomba patlak verdi. Ateş’in sırrının ortaya çıkmasının ardından kimsenin aklına gelmeyen şeyler yaşanmaya başladı. Hamilelik olayından sonra senaryodaki değişiklikler ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Duy Beni dizisindeki Ateş aslında kim ve sırrı ne?