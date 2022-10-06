Duy Beni Dizisindeki Ateş’in Sırrı Ortaya Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Büyük Bomba Patlak Verdi! Hamilelik Olayından Sonra…
STAR TV ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Duy Beni’de büyük bomba patlak verdi. Ateş’in sırrının ortaya çıkmasının ardından kimsenin aklına gelmeyen şeyler yaşanmaya başladı. Hamilelik olayından sonra senaryodaki değişiklikler ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, Duy Beni dizisindeki Ateş aslında kim ve sırrı ne?
Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Burak Can gibi yetenekli oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizi, ekran dünyasını sallamıştı. Gençlik dizisi olarak ekranlara gelen Duy Beni dizisinde Ateş karakteri seyircilerin çılgına dönmesine neden olmuştu. Ateş’in bir an da diziye giriş yapması ve dengeleri alt üst etmesi, kafaları karıştırmıştı. Şimdiyse Ateş’in büyük sırrı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.