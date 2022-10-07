- 07 Eki 2022 - 21:16 G: 07 Eki 2022 - 21:17

MasterChef'te O İsim Resmen Yangın Çıkardı! Acun Ilıcalı Çok Sinirlendi... Mehmet Şef'in Dünyası Başına Yıkıldı! Karşılayabilecek Gibi Değil...

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında korkutan bir yangın yaşandı. Yapımcı Acun Ilıcalı ise ayağına terliği takamadan yalın ayak bir şekilde Sarıyer’e stüdyoya koştu. Mehmet Şef’in dünyası başına yıkıldı, zarar ise karşılanabilecek gibi değil. Peki, neler oluyor?

Yayınlandığı günden bu yana seyircisini ekran başında tutmayı başaran yarışma Masterchef, her bölümde yaşananlarla birlikte tansiyonu bir an olsun düşürmemeye devam ediyor. Yarışmacılar arasındaki gerilim bir yana dursun en güzel tabakları çıkarabilmek için hem zamanla hem de birbirleriyle yarışan yarışmacıların birinin yaptığı hata ise ortalığı deyim yerinde değil gerçek anlamda da yangın yerine çevirdi. Yaşananlar karşısında şok olan Acun Ilıcalı’nın ise başına gelen bu hasarın fiyatı kontrol edilebilecek gibi değil.

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07 Eki 2022 - 21:16 Ankara- Magazin

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