Yargı Dizisinde Planlar Altüst Oldu! Ceylin Hapı Yuttu! Katil Öyle Bir Plan Kurdu Ki, Tüyler Diken Diken Oldu! Başına Gelecekler... Yok Artık!

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerinde oynadığı ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde yaşananlar akılları başlardan almaya devam ediyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de farklı senaryosuyla izleyenleri her bölümde ekran başına kilitleyen dizi Yargı, reyting rekorları kırmaya da devam ediyor. Son bölümde yaşananların şokunu atlatamayan izleyiciyle buluşan yeni bölüm fragmanıysa üzerinde saatlerce düşündürttü. Peki, yeni bölümde neler oluyor? İşte, yaşananlar.

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