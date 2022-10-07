- 07 Eki 2022 - 21:21

Yargı Dizisinde Planlar Altüst Oldu! Ceylin Hapı Yuttu! Katil Öyle Bir Plan Kurdu Ki, Tüyler Diken Diken Oldu! Başına Gelecekler... Yok Artık!

Kanal D ekranlarına damga vuran dizi Yargı’da Ceylin bu sefer kesin hapı yuttu! Katilin kurduğu planlar ise tüyleri diken diken etti. Ölmediği kesinleşti ama başına gelenler duyanları şaşkına çevirdi. Yok artık diyeceğiniz bölüme dair tüm ayrıntıları sizin için derledik. Konuya ilişkin merak edilen her şey haberimizin devamında.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerinde oynadığı ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde yaşananlar akılları başlardan almaya devam ediyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de farklı senaryosuyla izleyenleri her bölümde ekran başına kilitleyen dizi Yargı, reyting rekorları kırmaya da devam ediyor. Son bölümde yaşananların şokunu atlatamayan izleyiciyle buluşan yeni bölüm fragmanıysa üzerinde saatlerce düşündürttü. Peki, yeni bölümde neler oluyor? İşte, yaşananlar.

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07 Eki 2022 - 21:21 Ankara- Gündem

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Yargı Dizisinde Planlar Altüst Oldu! Ceylin Hapı Yuttu! Katil Öyle Bir Plan Kurdu Ki, Tüyler Diken Diken Oldu! Başına Gelecekler... Yok Artık! mask
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