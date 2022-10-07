Acun Ilıcalı'ya “Evet” Dedi! Aileden Onay Çıktı, Kurdale Kesildi! İsteme Töreni Gerçekleşti... ”Biricik Aşkının Annesinin Elini Öptü!

Başarılı iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmek bilmeyen Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile olan durumları bir kenara dursun genç ve güzel sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile de gündemden düşmek bilmiyordu. Olanlar karşısında seyirci kalamayanların merak ettiği ve heyecanla beklediği o haber sonunda geldi. Peki, neler oluyor?

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