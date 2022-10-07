Acun Ilıcalı'ya “Evet” Dedi! Aileden Onay Çıktı, Kurdale Kesildi! İsteme Töreni Gerçekleşti... ”Biricik Aşkının Annesinin Elini Öptü!
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı takım elbiseleri çekti, biricik aşkının annesinin elini öptü. Evlendi evlenecekler diye konuşulan çiftin isteme töreni gerçekleşti ve düğün tarihleri netleşti. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu konuyla ilgili olarak ortaya çıkan gerçeklere inanmakta zorluk çekeceksiniz. İşte merak edilen tüm detaylar!
Başarılı iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmek bilmeyen Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile olan durumları bir kenara dursun genç ve güzel sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile de gündemden düşmek bilmiyordu. Olanlar karşısında seyirci kalamayanların merak ettiği ve heyecanla beklediği o haber sonunda geldi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.