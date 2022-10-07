Selin Ciğerci Dansıyla Ortalığı Yaktı Geçti! Daracık Siyah Yırtmaçlı Eteğiyle Dans Etti Yürekleri Hoplattı! Gökhan Çıra Başını Taştan Taşa Vursa Yeri!

Instagram fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. İki kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra’yı hayatından tamamen silen Ciğerci, geçtiğimiz gün bir davette partide bir erkekle el ele görüntülendi. Ardından da sosyal medya ve magazin gündemi resmen yangın yerine döndü. Şimdiyse yapılan paylaşımlar yürek hoplattı. Peki, neler oluyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar!

Siyah Yırtmaçlı Eteğiyle Dansı İZLE...

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!