Darmaduman Dizisinin Deniz’i Hafsanur Sancaktutan Kimdir? Hafsanur Sancaktutan Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
FOX TV ekranlarının bu sezona damga vurması beklenen hikayelerinden biri olan Darmaduman dizisi, yüzünü nihayet gösterdi. Tanıtım fragmanları ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Darmaduman dizisinin başrol oyuncularından biri de Hafsanur Sancaktutan oldu. İşte Hafsanur Sancaktutan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
FOX TV ekranlarının bu sezona damga vurması beklenen hikayelerinden biri olan Darmaduman dizisi, yüzünü nihayet gösterdi. Tanıtım fragmanları ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Darmaduman dizisinin başrol oyuncularından biri de Hafsanur Sancaktutan oldu. Dünyayla Benim Aramda isimdeki dizideki performansı ile çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan, Darmaduman dizisinde ise, Deniz’e hayat vermeye başladı. Peki, Darmaduman dizisinin Deniz’i Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşındadır, nerelidir? Hafsanur Sancaktutan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
07 Eki 2022 - 11:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.