FOX TV ekranlarının bu sezona damga vurması beklenen hikayelerinden biri olan Darmaduman dizisi, yüzünü nihayet gösterdi. Tanıtım fragmanları ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Darmaduman dizisinin başrol oyuncularından biri de Hafsanur Sancaktutan oldu. Dünyayla Benim Aramda isimdeki dizideki performansı ile çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan, Darmaduman dizisinde ise, Deniz’e hayat vermeye başladı. Peki, Darmaduman dizisinin Deniz’i Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşındadır, nerelidir? Hafsanur Sancaktutan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…