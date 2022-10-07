Seda Sayan Leoparlı Daracık Elbisesi ve Derin Dekoltesiyle Yaktı Geçti! Ekran Başındaki İzleyenlerin İçini Titretti! Kocası Bile Gözlerini Alamadı.... Sosyal Medya Yıkılıyor!
Seda Sayan’ın milyonlarca kişinin karşısında ekran başındaki izleyenlerinin içini titretecek leoparlı daracık elbisesi ve derin dekoltesi kocası Çağlar Ökten’in aklını başından aldı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran elbiseyi sizin için mercek altına aldık. İşte tüm merak edilenler!
Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile 7. Kez nikâh masasına oturan ünlü sanatçı Seda Sayan ne magazin ne de sosyal medya gündeminden düşmek bilmiyordu. Evliliği kadar aralarındaki yaş farkı ve bitmek bilmeyen balayı tatilleri de uzunca bir süre konuşulan çiftin mutluluk dolu pozları bitmek bilmezken öte yandan da Seda Sayan’ın her adımı ve paylaşımı gündem olmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.