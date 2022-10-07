Seda Sayan Milyonlarca Kişinin Karşısında... Ekran Başındaki İzleyenlerin İçini Titretti! Leoparlı Daracık Elbisesi ve Derin Dekoltesi Kocasının Aklını Başından Aldı... Sosyal Medya Yıkılıyor!

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile 7. Kez nikâh masasına oturan ünlü sanatçı Seda Sayan ne magazin ne de sosyal medya gündeminden düşmek bilmiyordu. Evliliği kadar aralarındaki yaş farkı ve bitmek bilmeyen balayı tatilleri de uzunca bir süre konuşulan çiftin mutluluk dolu pozları bitmek bilmezken öte yandan da Seda Sayan’ın her adımı ve paylaşımı gündem olmaya devam ediyor.

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