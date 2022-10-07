Darmaduman Dizisinin Kerem’i Mert Yazıcıoğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Mert Yazıcıoğlu’nun Memleketini Duyan Şok İçerisinde Kaldı!

Ekranların yeni yapımı olan Darmaduman isimli dizi, seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma geçti. Birbirinden iddialı isimleri bir araya getiren Darmaduman dizisinde ekranların yakışıklı ve yetenekli ismi Mert Yazıcıoğlu’nun da yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Mert Yazıcıoğlu, Darmaduman dizisinde Kerem isminde bir karaktere hayat ermek için hazırlıklara başladı. Peki, Darmaduman dizisinin Kerem’i Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Mert Yazıcıoğlu aslen nereli, sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Mert Yazıcıoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…