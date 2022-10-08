- 08 Eki 2022 - 09:49

Araç Sahiplerine Dev Zam Haberi! Benzin ve Motorine Fiyatları Fırladı! İşte Güncel Zam ve Akaryakıt Fiyatları!

Otomobil sahiplerinin korku ile takip ettiği akaryakıt haberlerinde beklenen zam sonrasında ise tüketicileri şok edecek bir zam haberi daha verildi. Son olarak zamlanan benzin ve motorine bu gün içinde geçerli olmak üzere zam yapıldı. İşte güncel zam ile birlikte 7 Ekim akaryakıt fiyatları.

Son dönemde yaşanan ekonomik problemlerin etkisinin hissedildiği alanlardan biri olan akaryakıtlarda tüketicilerin canını sıkan zamlanmalar devam ediyor. Artan enflasyon ve kur değerleri nedeni ile sürekli olarak zamlanmaya devam eden akaryakıtlarda geçtiğimiz günlerde yaşanan zammın üstüne yeni bir zammın daha getirildiği haberi duyuruldu. Sürekli olarak litre fiyatında değişiklikler yaşanan akaryakıtlarda ise son dönemin zam rekortmeni motorin zamlanırken benzin de ondan geri kalmayarak zamlandı.

Litre fiyatları son dönemde yaşanan indirimler ile birlikte azalan akaryakıtlarda istenilmeyen zam haberleri bir bir verilmeye başlandı. Geçtiğimiz gün yaşanan benzin ve motorin zammının üstüne bu iki ürünün litre fiyatına bir zam daha getirildiği duyuruldu. İşte yapılan zam ile birlikte güncel 7 Ekim akaryakıt fiyatları.

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08 Eki 2022 - 09:49 - Gündem

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