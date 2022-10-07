Araç Sahiplerine Kara Haberler Gelmeye Devam Ediyor! Benzin ve Motorine Bir Zam Daha! İşte Güncel Zam ve Akaryakıt Fiyatları!

Son dönemde yaşanan ekonomik problemlerin etkisinin hissedildiği alanlardan biri olan akaryakıtlarda tüketicilerin canını sıkan zamlanmalar devam ediyor. Artan enflasyon ve kur değerleri nedeni ile sürekli olarak zamlanmaya devam eden akaryakıtlarda geçtiğimiz günlerde yaşanan zammın üstüne yeni bir zammın daha getirildiği haberi duyuruldu. Sürekli olarak litre fiyatında değişiklikler yaşanan akaryakıtlarda ise son dönemin zam rekortmeni motorin zamlanırken benzin de ondan geri kalmayarak zamlandı.

Litre fiyatları son dönemde yaşanan indirimler ile birlikte azalan akaryakıtlarda istenilmeyen zam haberleri bir bir verilmeye başlandı. Geçtiğimiz gün yaşanan benzin ve motorin zammının üstüne bu iki ürünün litre fiyatına bir zam daha getirildiği duyuruldu. İşte yapılan zam ile birlikte güncel 7 Ekim akaryakıt fiyatları.

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