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07 Eki 2022 - 11:40

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i Öldü Mü? İsmail İncekara Kimdir, Kaç Yaşındadır? İsmail İncekara’nın Ölüm Sebebi Yürekleri Sızlattı!

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı İplikçi Nedim karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İsmail İncekara’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu haberin üzerine İsmail İncekara’nın hayranları, ünlü oyuncunun yaşamını mercek altına alırken, ünlü ismin ölüm nedeni herkesi şaşırttı! İşte İsmail İncekara ile ilgili merak edilen tüm detaylar....