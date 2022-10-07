Anasayfa/

Foto Galeri/

07 Eki 2022 - 22:01

Demet Özdemir Hamile Mi? Kaynanası “Torun İsterim!” Deyip Duruyordu; Jestiyle Sosyal Medyayı Salladı! Oğuzhan Koç Havalara Uçacak...

Tüm Türkiye’nin gözünün üstünde olduğu hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkesin beğeni ile takip ettiği çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir, kaynanasına yaptı yapacağını. “Torun isterim” deyip duran kayınvalideye öyle bir jest yaptı ki hem eşi Oğuzhan Koç’un koltuklarının altı kabardı hem de sosyal medya bu konuyla adeta sallandı. Konuya ilişkin tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!