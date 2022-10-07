- 07 Eki 2022 - 22:01

Demet Özdemir Hamile Mi? Kaynanası “Torun İsterim!” Deyip Duruyordu; Jestiyle Sosyal Medyayı Salladı! Oğuzhan Koç Havalara Uçacak...

Tüm Türkiye’nin gözünün üstünde olduğu hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkesin beğeni ile takip ettiği çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir, kaynanasına yaptı yapacağını. “Torun isterim” deyip duran kayınvalideye öyle bir jest yaptı ki hem eşi Oğuzhan Koç’un koltuklarının altı kabardı hem de sosyal medya bu konuyla adeta sallandı. Konuya ilişkin tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

30 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda uzun zamandır sevgili olduğu ve dolu dolu aşk yaşadığı nişanlısı 35 yaşındaki ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile hayatını, geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturarak bir ömür mutluluğa “Evet!” demişlerdi. Sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran olay gibi olan bu evlilikle birlikte düğünde giyilen gelinlik ve damadın kalın tabanlı ayakkabısı da oldukça konuşulmuştu. Kısa sürede sevenleri tarafından takipçi sayıları kat kat artan ünlü çift ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Eki 2022 - 22:01 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Serenay Sarıkaya'nın Giydiği Kırmızı Elbisenin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Şeytan Kostümüne Benzetildi... Ne 50 Bin, Ne 60 Bin! Verirken Ellerin Titremedi Mi? mask
Serenay Sarıkaya'nın Giydiği Kırmızı Elbisenin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Şeytan Kostümüne Benzetildi... Ne 50 Bin, Ne 60 Bin! Verirken Ellerin Titremedi Mi?
Seda Sayan Leoparlı Daracık Elbisesi ve Derin Dekoltesiyle Yaktı Geçti! Ekran Başındaki İzleyenlerin İçini Titretti! Kocası Bile Gözlerini Alamadı.... Sosyal Medya Yıkılıyor! mask
Seda Sayan Leoparlı Daracık Elbisesi ve Derin Dekoltesiyle Yaktı Geçti! Ekran Başındaki İzleyenlerin İçini Titretti! Kocası Bile Gözlerini Alamadı.... Sosyal Medya Yıkılıyor!
Tarkan Yine 5 Milyona Evet Dedi! Konser Ücreti Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Milletin Açlıktan Ağzı Kokuyor Ama Onun... Tarkan'ın 2023 Yılbaşı Ücreti Belli Oldu! mask
Tarkan Yine 5 Milyona Evet Dedi! Konser Ücreti Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Milletin Açlıktan Ağzı Kokuyor Ama Onun... Tarkan'ın 2023 Yılbaşı Ücreti Belli Oldu!
Camdaki Kız Dizisinde Ekonomik Kriz Yaşanıyor! Para Yüzünden Bitiyor! Seyirciler Şaşkınlıktan Dondu Kaldı... Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... “Harcamalar Çok Fazla!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Ekonomik Kriz Yaşanıyor! Para Yüzünden Bitiyor! Seyirciler Şaşkınlıktan Dondu Kaldı... Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... “Harcamalar Çok Fazla!”
Selin Ciğerci Dansıyla Ortalığı Yaktı Geçti! Daracık Siyah Yırtmaçlı Eteğiyle Dans Etti Yürekleri Hoplattı! Gökhan Çıra Başını Taştan Taşa Vursa Yeri! mask
Selin Ciğerci Dansıyla Ortalığı Yaktı Geçti! Daracık Siyah Yırtmaçlı Eteğiyle Dans Etti Yürekleri Hoplattı! Gökhan Çıra Başını Taştan Taşa Vursa Yeri!
Acun Ilıcalı'ya “Evet” Dedi! Aileden Onay Çıktı, Kurdale Kesildi! İsteme Töreni Gerçekleşti... ”Biricik Aşkının Annesinin Elini Öptü! mask
Acun Ilıcalı'ya “Evet” Dedi! Aileden Onay Çıktı, Kurdale Kesildi! İsteme Töreni Gerçekleşti... ”Biricik Aşkının Annesinin Elini Öptü!
Yargı Dizisinde Planlar Altüst Oldu! Ceylin Hapı Yuttu! Katil Öyle Bir Plan Kurdu Ki, Tüyler Diken Diken Oldu! Başına Gelecekler... Yok Artık! mask
Yargı Dizisinde Planlar Altüst Oldu! Ceylin Hapı Yuttu! Katil Öyle Bir Plan Kurdu Ki, Tüyler Diken Diken Oldu! Başına Gelecekler... Yok Artık!
MasterChef'te O İsim Resmen Yangın Çıkardı! Acun Ilıcalı Çok Sinirlendi... Mehmet Şef'in Dünyası Başına Yıkıldı! Karşılayabilecek Gibi Değil... mask
MasterChef'te O İsim Resmen Yangın Çıkardı! Acun Ilıcalı Çok Sinirlendi... Mehmet Şef'in Dünyası Başına Yıkıldı! Karşılayabilecek Gibi Değil...
Zeynep Bastık’tan Vodafone Red İşbirliğiyle Yeni Akustik Performans Serisi... mask
Zeynep Bastık’tan Vodafone Red İşbirliğiyle Yeni Akustik Performans Serisi...
Reklamların Da Kraliçesi Demet Akalın Oldu... mask
Reklamların Da Kraliçesi Demet Akalın Oldu...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Serenay Sarıkaya'nın Giydiği Kırmızı Elbisenin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Şeytan Kostümüne Benzetildi... Ne 50 Bin, Ne 60 Bin! Verirken Ellerin Titremedi Mi? mask
Serenay Sarıkaya'nın Giydiği Kırmızı Elbisenin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Şeytan Kostümüne Benzetildi... Ne 50 Bin, Ne 60 Bin! Verirken Ellerin Titremedi Mi?
Seda Sayan Leoparlı Daracık Elbisesi ve Derin Dekoltesiyle Yaktı Geçti! Ekran Başındaki İzleyenlerin İçini Titretti! Kocası Bile Gözlerini Alamadı.... Sosyal Medya Yıkılıyor! mask
Seda Sayan Leoparlı Daracık Elbisesi ve Derin Dekoltesiyle Yaktı Geçti! Ekran Başındaki İzleyenlerin İçini Titretti! Kocası Bile Gözlerini Alamadı.... Sosyal Medya Yıkılıyor!
Tarkan Yine 5 Milyona Evet Dedi! Konser Ücreti Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Milletin Açlıktan Ağzı Kokuyor Ama Onun... Tarkan'ın 2023 Yılbaşı Ücreti Belli Oldu! mask
Tarkan Yine 5 Milyona Evet Dedi! Konser Ücreti Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Milletin Açlıktan Ağzı Kokuyor Ama Onun... Tarkan'ın 2023 Yılbaşı Ücreti Belli Oldu!
Camdaki Kız Dizisinde Ekonomik Kriz Yaşanıyor! Para Yüzünden Bitiyor! Seyirciler Şaşkınlıktan Dondu Kaldı... Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... “Harcamalar Çok Fazla!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Ekonomik Kriz Yaşanıyor! Para Yüzünden Bitiyor! Seyirciler Şaşkınlıktan Dondu Kaldı... Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... “Harcamalar Çok Fazla!”
Selin Ciğerci Dansıyla Ortalığı Yaktı Geçti! Daracık Siyah Yırtmaçlı Eteğiyle Dans Etti Yürekleri Hoplattı! Gökhan Çıra Başını Taştan Taşa Vursa Yeri! mask
Selin Ciğerci Dansıyla Ortalığı Yaktı Geçti! Daracık Siyah Yırtmaçlı Eteğiyle Dans Etti Yürekleri Hoplattı! Gökhan Çıra Başını Taştan Taşa Vursa Yeri!
Acun Ilıcalı'ya “Evet” Dedi! Aileden Onay Çıktı, Kurdale Kesildi! İsteme Töreni Gerçekleşti... ”Biricik Aşkının Annesinin Elini Öptü! mask
Acun Ilıcalı'ya “Evet” Dedi! Aileden Onay Çıktı, Kurdale Kesildi! İsteme Töreni Gerçekleşti... ”Biricik Aşkının Annesinin Elini Öptü!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL