Demet Özdemir Kaynanasına Yaptı Yapacağını! “Torun İsterim!” Deyip Duruyordu; Jestiyle Sosyal Medyayı Salladı... Oğuzhan Koç'un Koltuklarının Altı Kabardıkça Kabardı...
Tüm Türkiye’nin gözünün üstünde olduğu hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkesin beğeni ile takip ettiği çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir, kaynanasına yaptı yapacağını. “Torun isterim” deyip duran kayınvalideye öyle bir jest yaptı ki hem eşi Oğuzhan Koç’un koltuklarının altı kabardı hem de sosyal medya bu konuyla adeta sallandı. Konuya ilişkin tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
30 yaşındaki ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda uzun zamandır sevgili olduğu ve dolu dolu aşk yaşadığı nişanlısı 35 yaşındaki ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile hayatını, geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturarak bir ömür mutluluğa “Evet!” demişlerdi. Sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran olay gibi olan bu evlilikle birlikte düğünde giyilen gelinlik ve damadın kalın tabanlı ayakkabısı da oldukça konuşulmuştu. Kısa sürede sevenleri tarafından takipçi sayıları kat kat artan ünlü çift ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.