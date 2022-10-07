Gülsim Ali İlhan’ın Sevgilisi Durul Bazan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanların Ağızlar Açık Kaldı! Gülsim Ali İlhan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı. Sadece kariyeri ile değil, özel yaşamıyla da merak edilen Gülsim Ali İlhan’ın birlikte olduğu iddia edilen ünlü oyuncu Durul Bazan ile arasındaki yaş farkı ise, herkesi şaşırttı! İşte Durul Bazan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı. Sadece kariyeri ile değil, özel yaşamıyla da merak edilen Gülsim Ali İlhan’ın birlikte olduğu iddia edilen ünlü oyuncu Durul Bazan ile arasındaki yaş farkı ise, herkesi şaşırttı! Peki, Gülsim Ali İlhan’ın sevgilisi Durul Bazan mı? Durul Bazan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Durul Bazan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
07 Eki 2022 - 22:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.