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06 Kas 2022 - 23:10

Gülsim Ali İlhan’ın Sevgilisi Durul Bazan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanların Ağızlar Açık Kaldı! Gülsim Ali İlhan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Gönül Dağı Oyuncusu Dilek......

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı. Sadece kariyeri ile değil, özel yaşamıyla da merak edilen Gülsim Ali İlhan’ın birlikte olduğu iddia edilen ünlü oyuncu Durul Bazan ile arasındaki yaş farkı ise, herkesi şaşırttı! İşte Durul Bazan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...