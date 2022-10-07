- 07 Eki 2022 - 12:57

Asgari Ücrete Tarihi Dev Zam! Uygulanacak Formül Belli! 7.700 TL’ye Çıkacak! İşte Yeni Asgari Ücret İle İlgili Tüm Detaylar!

Yılsonuna doğru yaklaşılması ile birlikte yavaş yavaş gündeme gelmeye başlayan asgari ücret sorunu ile ilgili merak edilen detaylar bir bir gün yüzüne çıkmaya başlarken beklenen maaş için rakamlar belirlenmeye başladı. İşte asgari maaş için yapılacak yılbaşı zammı ve yeni asgari ücret ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizdeki her yıl düzenli olarak zamlanan asgari ücret ile ilgili yıllık beklenen zammın detayları merak konusu olmaya başlamış durumda. Her yılsonunda gerçekleştirilen zam ve yılın ilk ayında alınan zamlı maaşlar ise her yıl olduğu gibi bu yıl da şimdiden merak ve tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde büyük bir çalışan çoğunluğunun iş karşılığı aldığı bu ücrette ise yeni yılda geçerli olacak zam oranları ve formüller şimdiden tartışılmaya başlanmış durumda. Aran enflasyon ve kurlar neden ile zamlı maaşların da günden güne erimesine karşı izlenilecek yeni yolsa ise asgari ücretli çalışanın cebine girecek paranın da hatırı sayılır seviyede olması söz konusu. İşte yeni yıl için belirlenen asgari maaş ücreti ile ilgili merak edilen soruların cevapları.

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07 Eki 2022 - 12:57 - Gündem

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