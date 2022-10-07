- 07 Eki 2022 - 13:01 G: 07 Eki 2022 - 13:06

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam Merak Konusu Oldu! Beril Pozam’ın Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…

Star TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelen ve son bölümüyle tüm reyting kategorinde zirveye oturan Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan Beril Pozam, şimdilerde ekranların en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Yalı Çapkın dizisinde Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin ablası Suna’ya hayat veren Beril Pozam ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Star TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelen ve son bölümüyle tüm reyting kategorinde zirveye oturan Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan Beril Pozam, şimdilerde ekranların en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Yalı Çapkın dizisinde Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin ablası Suna’ya hayat veren Beril Pozam, yaşıyla ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam kimdir? Beril Pozam aslen nereli, kaç yaşında? Beril Pozam sevgilisi var mı, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

07 Eki 2022 - 13:01 - Magazin

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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam Merak Konusu Oldu! Beril Pozam’ın Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer… mask
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