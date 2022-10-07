Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam Merak Konusu Oldu! Beril Pozam’ın Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…
Star TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelen ve son bölümüyle tüm reyting kategorinde zirveye oturan Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan Beril Pozam, şimdilerde ekranların en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Yalı Çapkın dizisinde Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin ablası Suna’ya hayat veren Beril Pozam ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Star TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelen ve son bölümüyle tüm reyting kategorinde zirveye oturan Yalı Çapkını dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan Beril Pozam, şimdilerde ekranların en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Yalı Çapkın dizisinde Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin ablası Suna’ya hayat veren Beril Pozam, yaşıyla ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam kimdir? Beril Pozam aslen nereli, kaç yaşında? Beril Pozam sevgilisi var mı, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
07 Eki 2022 - 13:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.