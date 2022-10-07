- 07 Eki 2022 - 12:30 G: 07 Eki 2022 - 13:09

Masterchef Somer Şef Yerden Yere Vuruldu! Canlı Yayında Duymadığı Laf Kalmadı; Mahkeme Defterleri Açılabilir... Eski Karısı Bile Olayın İçinde!

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu’nu yerden yere vurdular. Canlı yayında başına gelmeyen kalmayan Somer Şef mahkeme defterlerini bir bir açacak gibi duruyor. Eski karısının bile olayın içinde olduğu konuşmalar duyanları şaşkına çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının ekranlara yansıyan kısımlarında olaylar bitmek bilmezken perde arkasında yaşananlarla ilgili yapılan yorumlar ve iddialar da her daim magazin ve sosyal medya gündeminde geniş yankı uyandırmaya devam ediyordu. Şimdiyse Masterchef yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu hakkında konuşulanlar teker teker ortaya serildi. Hayranlarını sinirden küplere bindirecek olaylar ve konuşmaları sizin için mercek altına aldık. Merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında.

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07 Eki 2022 - 12:30 Ankara- Yaşam

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