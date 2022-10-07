Hayatın Her Alanında Zirveden İnmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Tahtları Hiç Sallanmayan O Burçlar…

Burçların karakteristik özellikleri düşünüldüğünde her burcun birbirinden farklı yönleri olduğu gibi birbirine hiç benzemeyen yönlerinin de olduğu görülüyor. Özellikle bazı burçların ortak özelliği parlamak oluyor. Evet, parlamaya bayılan bu burçlar, sosyal yaşamlarından iş yaşamlarına kadar hayatlarının her alanında zirvede olmayı seven ve zirveden bir an olsun inmeyecekmiş gibi davranan kimseler oluyor. Bu burçların en büyük ortak özellikleri ise, egoları olarak biliniyor! Peki, hangi burçlar her zaman zirvededir? İşte tahtları sallanmayan burçlar…

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