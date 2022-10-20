- 20 Eki 2022 - 20:57 G: 20 Eki 2022 - 21:35

Serenay Sarıkaya Zenginliğin Şifresini Kırmış! Bu Kadar Pahalısını Daha Önce Hande Bile Giymedi! “Elleriniz Kollarınız Titremiyor Mu?” Tam Tamına…

Güzelliğiyle milyonların kalbinde taht kuran Serenay Sarıkaya, zenginliğin şifresini bir kez daha kırdığını gösterdi. Giymiş olduğu elbiseye adeta bir servet ödeyen Serenay Sarıkaya’ya rakibi olan Hande Erçel’den göndermeler geldi. Birçok kişi “Hande bile bu kadarını giymedi! Elleriniz kollarınız titremiyor mu?” yorumunda bulundu! Tam tamına…

Hem podyumların hem de ekranların tozunu attırmakla birlikte kısa sürede tüm güzelliğiyle ortalığı yangın yerine çeviren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sadece iş hayatıyla değil aynı zamanda da özel hayatındaki karmaşıklıkla gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncunun son olarak reklam yüzü olduğu dergide giydiği kıyafet herkesin aklını karıştırmakla beraber eleştirilerinde hedefi olmuştu.

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20 Eki 2022 - 20:57 Ankara- Yaşam

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