Serenay Sarıkaya Zenginliğin Şifresini Kırmış! Bu Kadar Pahalısını Daha Önce Hande Bile Giymedi! “Elleriniz Kollarınız Titremiyor Mu?” Tam Tamına…

Hem podyumların hem de ekranların tozunu attırmakla birlikte kısa sürede tüm güzelliğiyle ortalığı yangın yerine çeviren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sadece iş hayatıyla değil aynı zamanda da özel hayatındaki karmaşıklıkla gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncunun son olarak reklam yüzü olduğu dergide giydiği kıyafet herkesin aklını karıştırmakla beraber eleştirilerinde hedefi olmuştu.

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