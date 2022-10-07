- 07 Eki 2022 - 13:19

Serenay Sarıkaya'nın Linç Yediği Elbise Küçük Bir Saray Fiyatında! Ne 50 Bin, Ne 60 Bin... Verirken Ellerin Titremedi Mi Bikinilerinden Sonra...

Ünlü ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya yalnızca ekranların değil aynı zamanda da podyumların tozunu attırıyor. Linç yediği kırmızı elbiseye verdiği küçük saray fiyatındaki meblağdan sonra sosyal medya ve magazin gündemi adeta yangın yerine döndü. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte ayrıntılar.

Hem podyumların hem de ekranların tozunu attırmakla birlikte kısa sürede tüm güzelliğiyle ortalığı yangın yerine çeviren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sadece iş hayatıyla değil aynı zamanda da özel hayatındaki karmaşıklıkla gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncunun son olarak reklam yüzü olduğu dergide giydiği kıyafet herkesin aklını karıştırmakla beraber eleştirilerinde hedefi olmuştu.

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07 Eki 2022 - 13:19 Ankara- Yaşam

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Serenay Sarıkaya'nın Linç Yediği Elbise Küçük Bir Saray Fiyatında! Ne 50 Bin, Ne 60 Bin... Verirken Ellerin Titremedi Mi Bikinilerinden Sonra... mask
Serenay Sarıkaya'nın Linç Yediği Elbise Küçük Bir Saray Fiyatında! Ne 50 Bin, Ne 60 Bin... Verirken Ellerin Titremedi Mi Bikinilerinden Sonra...
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