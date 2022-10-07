Serenay Sarıkaya'nın Linç Yediği Elbise Küçük Bir Saray Fiyatında! Ne 50 Bin, Ne 60 Bin... Verirken Ellerin Titremedi Mi Bikinilerinden Sonra...
Ünlü ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya yalnızca ekranların değil aynı zamanda da podyumların tozunu attırıyor. Linç yediği kırmızı elbiseye verdiği küçük saray fiyatındaki meblağdan sonra sosyal medya ve magazin gündemi adeta yangın yerine döndü. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte ayrıntılar.
Hem podyumların hem de ekranların tozunu attırmakla birlikte kısa sürede tüm güzelliğiyle ortalığı yangın yerine çeviren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sadece iş hayatıyla değil aynı zamanda da özel hayatındaki karmaşıklıkla gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncunun son olarak reklam yüzü olduğu dergide giydiği kıyafet herkesin aklını karıştırmakla beraber eleştirilerinde hedefi olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.