Tarkan Yine 5 Milyona Evet Dedi! Konser Ücreti Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Milletin Açlıktan Ağzı Kokuyor Ama Onun... Tarkan'ın 2023 Yılbaşı Ücreti Belli Oldu!
Megastar Tarkan rekor üzerine rekor kırıyor, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Milletin açlıktan ağzı kokarken Megastar’ın kazandığı para ise herkesi şaşkına çevirdi. Ne Ebru Gündeş ne de Hadise… Hepsinin kazandığı parayı bir çırpıda cebinden çıkaracak olan Megastar Tarkan herkesi şaşkına çevirecek o ücretin ne olacağı ise ortaya çıktı. İşte herkesi şaşkına çeviren o ücreti sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
İzmir’in kurtuluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihinde İzmir’de dünyanın en kalabalık konserlerinden birisi olan İzmir konserinde Tarkan sahneye çıkmadan önce sahnenin çökmesiyle birlikte ortalık birbirine girmişti. Hayranları korkudan buz keserken megastardan sevindirici bir açıklama gelmiş, kendisi sahne çökerken orada olmadığını ve sahnenin çökmesi esnasında yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Şimdiyse gündemi yeniden belirleyecek bir konserle gündemde yeniden yer alan Tarkan’ı sizin için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.