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07 Eki 2022 - 21:39

Tarkan Yine 5 Milyona Evet Dedi! Konser Ücreti Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Milletin Açlıktan Ağzı Kokuyor Ama Onun... Tarkan'ın 2023 Yılbaşı Ücreti Belli Oldu!

Megastar Tarkan rekor üzerine rekor kırıyor, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Milletin açlıktan ağzı kokarken Megastar’ın kazandığı para ise herkesi şaşkına çevirdi. Ne Ebru Gündeş ne de Hadise… Hepsinin kazandığı parayı bir çırpıda cebinden çıkaracak olan Megastar Tarkan herkesi şaşkına çevirecek o ücretin ne olacağı ise ortaya çıktı. İşte herkesi şaşkına çeviren o ücreti sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!