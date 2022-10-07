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07 Eki 2022 - 13:31

Tarkan Yine Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Skandallarına Bir Yenisi Eklendi; Milletin Açlıktan Ağzı Kokuyor Ama Onun... Hadise, Ebru Güneş Falan Hikâye...

Megastar Tarkan rekor üzerine rekor kırıyor, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Milletin açlıktan ağzı kokarken Megastar’ın kazandığı para ise herkesi şaşkına çevirdi. Ne Ebru Gündeş ne de Hadise… Hepsinin kazandığı parayı bir çırpıda cebinden çıkaracak olan Megastar Tarkan herkesi şaşkına çevirecek o ücretin ne olacağı ise ortaya çıktı. İşte herkesi şaşkına çeviren o ücreti sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!