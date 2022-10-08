Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Sızlatan Haber! Bu Kez Veysel Hapı Yuttu! Gülsüm, Rıfat Seferber Oldu! Son Olay İpleri Kopardı!

Ekranların ses getiren yapımlarından biri olan ve seyirci karşısına her cumartesi saat 20.00’da çıkan Gönül Dağı dizisinin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan fragmanı sonrasında Veysel’in düştüğü durumdan kurtulup kurtulamayacağı daha da çok merak edilmeye başlandı! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisinin son bölümünde neler oldu? Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…