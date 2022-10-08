Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Sızlatan Haber! Bu Kez Veysel Hapı Yuttu! Gülsüm, Rıfat Seferber Oldu! Son Olay İpleri Kopardı!
Ekranların ses getiren yapımlarından biri olan ve seyirci karşısına her cumartesi saat 20.00’da çıkan Gönül Dağı dizisinin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan fragmanı sonrasında Veysel’in düştüğü durumdan kurtulup kurtulamayacağı daha da çok merak edilmeye başlandı! İşte Gönül Dağı dizisinden son detaylar...
Ekranların ses getiren yapımlarından biri olan ve seyirci karşısına her cumartesi saat 20.00’da çıkan Gönül Dağı dizisinin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan fragmanı sonrasında Veysel’in düştüğü durumdan kurtulup kurtulamayacağı daha da çok merak edilmeye başlandı! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisinin son bölümünde neler oldu? Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…
08 Eki 2022 - 09:56 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.