Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Barışacak mı? Son Dakika Gelişmesi Herkesi Şok Etti! Selin Ciğerci Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Bir küs bir barışık aşk yaşamalarıyla dikkat çeken isimlerden olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra’nın barışacağı yönündeki imalar, sosyal medyayı birbirine kattı. O imalardan birine yanıt veren Selin Ciğerci, Gökhan Çıra’yı da şaşırtacak sözleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı! İşte detaylar...
Bir küs bir barışık aşk yaşamalarıyla dikkat çeken isimlerden olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra’nın barışacağı yönündeki imalar, sosyal medyayı birbirine kattı. O imalardan birine yanıt veren Selin Ciğerci, Gökhan Çıra’yı da şaşırtacak sözleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı! Peki, Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra barışacak mı? Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile barışacağı iddialarına ne dedi? İşte, detaylar…
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07 Eki 2022 - 22:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.