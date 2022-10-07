- 07 Eki 2022 - 22:06 G: 07 Eki 2022 - 22:07

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Barışacak mı? Son Dakika Gelişmesi Herkesi Şok Etti! Selin Ciğerci Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Bir küs bir barışık aşk yaşamalarıyla dikkat çeken isimlerden olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra’nın barışacağı yönündeki imalar, sosyal medyayı birbirine kattı. O imalardan birine yanıt veren Selin Ciğerci, Gökhan Çıra’yı da şaşırtacak sözleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı! İşte detaylar...

Bir küs bir barışık aşk yaşamalarıyla dikkat çeken isimlerden olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra’nın barışacağı yönündeki imalar, sosyal medyayı birbirine kattı. O imalardan birine yanıt veren Selin Ciğerci, Gökhan Çıra’yı da şaşırtacak sözleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı! Peki, Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra barışacak mı? Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile barışacağı iddialarına ne dedi? İşte, detaylar…

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07 Eki 2022 - 22:06 - Magazin

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