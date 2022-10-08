Tuğba Özerk’in Boşanma Dansı Şok Etti! İsabel Şarkısıyla Kutlama Yaptı! Yıllarca Aynı Yastığa Baş Koymuşlardı! Meğer Aldatma...

Müzik piyasasının popüler isimlerinden biri olan şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde aldığını duyurduğu boşanma kararını fiilen gerçekleştirdi. Boşanmanın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ile herkesi şoke eden Tuğba Özerk, son paylaşımıyla herkesin dikkatini üzerine çekti. Öte yandan Tuğba Özerk’in o paylaşımını görenler, yorum yapmadan geçemedi! Peki, Tuğba Özerk ne paylaştı? Tuğba Özerk nasıl bir paylaşım yaptı? Tuğba Özerk’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…