Tuğba Özerk’in Boşanma Dansı Şok Etti! İsabel Şarkısıyla Kutlama Yaptı! Yıllarca Aynı Yastığa Baş Koymuşlardı! Meğer Aldatma...
Müzik piyasasının popüler isimlerinden biri olan şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde aldığını duyurduğu boşanma kararını fiilen gerçekleştirdi. Boşanmanın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ile herkesi şoke eden Tuğba Özerk, son paylaşımıyla herkesin dikkatini üzerine çekti. İşte Tuğba Özerk ile ilgili son detaylar...
Müzik piyasasının popüler isimlerinden biri olan şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde aldığını duyurduğu boşanma kararını fiilen gerçekleştirdi. Boşanmanın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ile herkesi şoke eden Tuğba Özerk, son paylaşımıyla herkesin dikkatini üzerine çekti. Öte yandan Tuğba Özerk’in o paylaşımını görenler, yorum yapmadan geçemedi! Peki, Tuğba Özerk ne paylaştı? Tuğba Özerk nasıl bir paylaşım yaptı? Tuğba Özerk’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
08 Eki 2022 - 09:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.