- 07 Eki 2022 - 20:38

Songül Karlı Geçmişe Bir Çizgi Çekti! Son Kararı Milyonları Ayağa Kaldırdı! "Sonun Ölüm Olacak!" Eski Kocasından Sonra...

Türk müzik camiasının en bilinen ve sevilen isimlerinden birisi olan Songül Karlı geçmişe bir çizgi çekti. Aldığı son kararla milyonları ayağa kaldıran Karlı’nın sonu ölüm olacak. Eski kocasıyla yaşadığı boşanma süreci sonrasında geçmişini temize çeken Songül Karlı’yı görenlerse tanımakta zorlanıyor. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizin için derledik.

Hem güçlü sesi aynı zamanda da güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Songül Karlı, kendisine vekalet verdiği eski eşi tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu olayın ardından ortaya çıkan bir gerçekse herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neler oluyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında.

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07 Eki 2022 - 20:38 Ankara- Yaşam

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