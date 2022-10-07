Songül Karlı Geçmişe Bir Çizgi Çekti! Son Kararı Milyonları Ayağa Kaldırdı! "Sonun Ölüm Olacak!" Eski Kocasından Sonra...

Hem güçlü sesi aynı zamanda da güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Songül Karlı, kendisine vekalet verdiği eski eşi tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu olayın ardından ortaya çıkan bir gerçekse herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neler oluyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında.

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