- 07 Eki 2022 - 20:38

Mehmet Dinçerler’in Son Hali İnanılır Gibi Değil! Boşanmadan Sonra Resmen Bir Deri Bir Kemik Kalmış! “Hadise Görmesin!”

Boşanma kararından davalarına kadar her an gündemde olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, eylül ayının sonunda yollarını resmi olarak ayırsa da haklarında ortaya atılan iddialar henüz son bulmadı. Çok konuşulan o iddialar bu kez gecelerde objektiflere takılan Mehmet Dinçerler’e soru olarak yöneltildi. İşte detaylar...

Boşanma kararından davalarına kadar her an gündemde olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, eylül ayının sonunda yollarını resmi olarak ayırsa da haklarında ortaya atılan iddialar henüz son bulmadı. Çok konuşulan o iddialar bu kez gecelerde objektiflere takılan Mehmet Dinçerler’e soru olarak yöneltildi. Peki, Mehmet Dinçerler hakkında çıkan iddialara ne yanıt verdi? Mehmet Dinçerler boşanma süreci ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

07 Eki 2022 - 20:38 - Magazin

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