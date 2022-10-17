MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı Şok Etti! Yaşadıkları Kan Dondurdu! Sözleri Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez…
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve mutfaktaki başarılarıyla adından sadece Türkiye’de değil, Avustralya’da da söz ettiren Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz gün bir programa konuk oldu. Konuk olduğu programda çocuk yıllarını hatırlayan Somer Sivrioğlu’ndan o yıllara dair itiraflar adeta arka arkaya geldi. İşte Somer Sivrioğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve mutfaktaki başarılarıyla adından sadece Türkiye’de değil, Avustralya’da da söz ettiren Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz gün bir programa konuk oldu. Konuk olduğu programda çocuk yıllarını hatırlayan Somer Sivrioğlu’ndan o yıllara dair itiraflar adeta arka arkaya geldi. Somer Sivrioğlu, özellikle de ‘üvey annesi’ ile ilgili olan itirafıyla dikkat çekti! Peki, Somer Sivrioğlu üvey annesi ile ilgili ne dedi? Somer Sivrioğlu ne itiraf etti? Somer Sivrioğlu’nun üvey annesi kim? İşte, detaylar…
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17 Eki 2022 - 22:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.