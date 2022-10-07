- 07 Eki 2022 - 20:38

Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı! Yaptıkları Kan Dondurdu; Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez… “Yok Artık!”

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve mutfaktaki başarılarıyla adından sadece Türkiye’de değil, Avustralya’da da söz ettiren Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz gün bir programa konuk oldu. Konuk olduğu programda çocuk yıllarını hatırlayan Somer Sivrioğlu’ndan o yıllara dair itiraflar adeta arka arkaya geldi. İşte Somer Sivrioğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve mutfaktaki başarılarıyla adından sadece Türkiye’de değil, Avustralya’da da söz ettiren Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz gün bir programa konuk oldu. Konuk olduğu programda çocuk yıllarını hatırlayan Somer Sivrioğlu’ndan o yıllara dair itiraflar adeta arka arkaya geldi. Somer Sivrioğlu, özellikle de ‘üvey annesi’ ile ilgili olan itirafıyla dikkat çekti! Peki, Somer Sivrioğlu üvey annesi ile ilgili ne dedi? Somer Sivrioğlu ne itiraf etti? Somer Sivrioğlu’nun üvey annesi kim? İşte, detaylar…

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07 Eki 2022 - 20:38 - Magazin

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