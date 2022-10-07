Masterchef Serpilay'ın Somer Şef Gerçeği Şok Etti' Torpilli Olduğu Konuşulup Duruyordu; Meğer Defalarca Kez... Eziksin Kızım! Neler Olmuş Neler...

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya jüri üyeliğinde gerçekleşen ve reyting rekorlarının altını üstüne getiren yarışma Masterchef ile ilgili gün geçmiyor ki tartışma ya da kaotik bir ortam olmasın. Yapımcı Acun Ilıcalı’yı bile şok eden yarışmanın yarışmacılarından Serpilay ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi hayrete düşürdü. İşte şok eden o gerçekler!

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