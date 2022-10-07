Masterchef Serpilay'ın Somer Şef Gerçeği Şok Etti' Torpilli Olduğu Konuşulup Duruyordu; Meğer Defalarca Kez... Eziksin Kızım! Neler Olmuş Neler...
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmaları arasında yer alan Masterchef’te yarışan Serpilay’ın Somer Şef gerçeği herkesi şok etti. Torpilli olduğu konuşulan Serpilay ile ilgili öyle bir şey ortaya çıktı ki duyunca ağzınız hayretten kırk karış açık kalacak. Neler olduğuna ve ortaya çıkan gerçeğe inanamayacaksınız!
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya jüri üyeliğinde gerçekleşen ve reyting rekorlarının altını üstüne getiren yarışma Masterchef ile ilgili gün geçmiyor ki tartışma ya da kaotik bir ortam olmasın. Yapımcı Acun Ilıcalı’yı bile şok eden yarışmanın yarışmacılarından Serpilay ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi hayrete düşürdü. İşte şok eden o gerçekler!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.