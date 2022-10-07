Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak!
Hadise ile olaylı bir şekilde boşanan ünlü iş adamı yaşanan ayrılık sonrasında öyle bir ismi takibe aldı ki, gören duyan herkes yaştı kaldı. Haklarına iddialar ortaya çıkmıştı. Ancak evliliğin bitmesi sonrasında tekrar takipleşmeleri herkesi şaşırttı. İşte Mehmet Dinçerler ’in takibe aldığı o isim.
Son dönemin en çok konuşulan olaylarından biri olan ünlü sanatçı Hadise ve Mehmet Dinçerler ‘in evliliğini sonlandırma kararı alması magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Bir süredir evliliklerini mutlu şekilde sürdüren çiftin flaş ayrılık kararı herkesi şaşırtırken Hadise ve Mehmet Dinçerler arasındaki gerginlik sürerken ikilinin attığı her adım resmen olay oluyor.
Boşanma kararı sonrasında hiçbir araya gelmeyen çift, birbirlerinden bağımsız olarak yaptıkları her hareket ile gündeme gelirken, ikiliyi bu sefer gündeme taşıyan Mehmet Dinçerler oldu. Boşanma sonrasında Instagram hesabı üzerinden takibe aldığı isim dikkatlerden kaçmadı ve Mehmet Dinçerler magazin dünyasına bu hareketi ile bomba gibi düştü. İşte Mehmet Dinçerler ‘in takibe aldığı o isim.
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07 Eki 2022 - 20:39 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.