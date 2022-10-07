- 07 Eki 2022 - 20:39

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Hakkında Titreten İddia! Boşanacakları Gündeme Gelmişti; Verdikleri Karar Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! 2. Çocuktan Sonra...

Türkiye’nin en sevilen ve hem oyunculuğuyla da hem de yakışıklılığıyla herkes tarafından sevilerek takip edilen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ile ilgili titreten bir iddia ortaya çıktı. Boşanacakları gündeme gelen ikili uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. İkinci çocuklarını kucaklarına alan çift Twitter’ı da ayağa kaldırdı. Neler oluyor?

Yakışıklılığıyla yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran Kenan İmirzalıoğlu, hayatını güzel ve başarılı oyuncu Sinem Kobal ile birleştirmiş ve rüya gibi bir düğünle nikâh masasına oturup bir ömür mutluluğa evet demişti. Çiftin ayrılacağı iddiaları kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Basın mensuplarının soruları üzerine bu iddiaları yalanlayan Kenan İmirzalıoğlu gayet mutlu bir evlilik yaşadıklarını ifade etmişti.

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07 Eki 2022 - 20:39 Ankara- Yaşam

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