Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Hakkında Titreten İddia! Boşanacakları Gündeme Gelmişti; Verdikleri Karar Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! 2. Çocuktan Sonra...
Türkiye’nin en sevilen ve hem oyunculuğuyla da hem de yakışıklılığıyla herkes tarafından sevilerek takip edilen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ile ilgili titreten bir iddia ortaya çıktı. Boşanacakları gündeme gelen ikili uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. İkinci çocuklarını kucaklarına alan çift Twitter’ı da ayağa kaldırdı. Neler oluyor?
Yakışıklılığıyla yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran Kenan İmirzalıoğlu, hayatını güzel ve başarılı oyuncu Sinem Kobal ile birleştirmiş ve rüya gibi bir düğünle nikâh masasına oturup bir ömür mutluluğa evet demişti. Çiftin ayrılacağı iddiaları kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Basın mensuplarının soruları üzerine bu iddiaları yalanlayan Kenan İmirzalıoğlu gayet mutlu bir evlilik yaşadıklarını ifade etmişti.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.