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07 Eki 2022 - 20:39

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Hakkında Titreten İddia! Boşanacakları Gündeme Gelmişti; Verdikleri Karar Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! 2. Çocuktan Sonra...

Türkiye’nin en sevilen ve hem oyunculuğuyla da hem de yakışıklılığıyla herkes tarafından sevilerek takip edilen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ile ilgili titreten bir iddia ortaya çıktı. Boşanacakları gündeme gelen ikili uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. İkinci çocuklarını kucaklarına alan çift Twitter’ı da ayağa kaldırdı. Neler oluyor?