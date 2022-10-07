2023 Dini Günler Takvimi Nasıl? 2023 Yılı Kandil ve Dini Günler Ne Zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı Ne Zaman? İşte 2023 Yılı Dini Günler Takvimi!

Yıl içerisinde sık sık araştırma konusu olan konulardan biri de yıl içerisine ait olan dini günlerin tarihleri, başlangıçları ve bitişleri oluyor. Önceden belirlenmiş olan bu tarihler bu önemli dini günler ile ilgili faaliyetlerde de belirleyici olurken, bayram ve arife gibi İslam dünyasına ait olan özel günlerde yapılan resmi tatillerde de belirleyici olmakta. Ülkemizde uygulanan dini ve milli özel günler arasında bulunan bu günlerde hem sosyal aktiviteler hem de resmi düzenlemeler artarken 2022 yılının sonuna gelinmesi ile birlikte gelecek 2023 yılına ait olan İslam dini özel günleri ile alakalı özel günlerin tarihleri ve takvimi ise şu şekilde.

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