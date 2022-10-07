- 07 Eki 2022 - 16:09

2023 Dini Günler Takvimi Nasıl? 2023 Yılı Kandil ve Dini Günler Ne Zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı Ne Zaman? İşte 2023 Yılı Dini Günler Takvimi!

2022 yılı son kandili olan Mevlid Kandil’inin de sona ermesi ile birlikte 2022 yılına ait olan dini önemli günler son bulmuşken, gelecek yıl olan 2023 yılına ait olan dini önemli günler ve bayramların tarihleri araştırma konusu oluyor. İşte 2023 yılına dair tüm dini günler ve tarihleri.

Yıl içerisinde sık sık araştırma konusu olan konulardan biri de yıl içerisine ait olan dini günlerin tarihleri, başlangıçları ve bitişleri oluyor. Önceden belirlenmiş olan bu tarihler bu önemli dini günler ile ilgili faaliyetlerde de belirleyici olurken, bayram ve arife gibi İslam dünyasına ait olan özel günlerde yapılan resmi tatillerde de belirleyici olmakta. Ülkemizde uygulanan dini ve milli özel günler arasında bulunan bu günlerde hem sosyal aktiviteler hem de resmi düzenlemeler artarken 2022 yılının sonuna gelinmesi ile birlikte gelecek 2023 yılına ait olan İslam dini özel günleri ile alakalı özel günlerin tarihleri ve takvimi ise şu şekilde.

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07 Eki 2022 - 16:09 - Yaşam

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