Camdaki Kız Dizisinde Ekonomik Kriz Yaşanıyor! Para Yüzünden Bitiyor! Seyirciler Şaşkınlıktan Dondu Kaldı... Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... “Harcamalar Çok Fazla!”

Her bölümüyle reytingleri alt üst eden ve gerek sağlam oyuncu kadrosu gerekse farklı senaryosuyla izleyenlerini ekran başında tutmayı başaran Camdaki Kız dizisi sezon finaline oldukça şaşırtıcı bir biçimde gitmişti. Şimdiyse ekranlara yeni sezonda yeniden seyircisiyle buluşan dizide bir an olsun tansiyon düşmek bilmiyor. Neler oldu neler!

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