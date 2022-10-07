- 07 Eki 2022 - 21:37

Camdaki Kız Dizisinde Ekonomik Kriz Yaşanıyor! Para Yüzünden Bitiyor! Seyirciler Şaşkınlıktan Dondu Kaldı... Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... “Harcamalar Çok Fazla!”

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi para yüzünden bitiyor. Seyirciler şaşkınlıktan dondu kaldı, ekonomik kriz diziye yansıyınca olanlar oldu. Sosyal medyanın konuştuğu bu konuyu sizin için mercek altına aldık. Bakın neler oluyor!

 Her bölümüyle reytingleri alt üst eden ve gerek sağlam oyuncu kadrosu gerekse farklı senaryosuyla izleyenlerini ekran başında tutmayı başaran Camdaki Kız dizisi sezon finaline oldukça şaşırtıcı bir biçimde gitmişti. Şimdiyse ekranlara yeni sezonda yeniden seyircisiyle buluşan dizide bir an olsun tansiyon düşmek bilmiyor. Neler oldu neler!

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07 Eki 2022 - 21:37 Ankara- Yaşam

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