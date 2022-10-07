Masterchef Barış'ın Yarışmadan Kovulmasına Ramak Var! Kimsenin Evinde Yapmadığını 83 Milyonun Önünde Yapınca... Mehmet Şef, Ensesinden Tutup Atın Şunu!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında olaylar durulmak bilmiyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemini adeta birbirine katan ve ne olayları ne de kavgaları biten yarışma Masterchef ile ilgili ortaya çıkan konular ve mercek altına alınan yarışmacılardan Barış, Twitter gündeminde de en çok konuşulan isimlerden birisi olan Barış ve hakkında konuşulan tüm detayları derledik. İşte merak edilenler!

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