Masterchef Barış'ın Yarışmadan Kovulmasına Ramak Var! Kimsenin Evinde Yapmadığını 83 Milyonun Önünde Yapınca... Mehmet Şef, Ensesinden Tutup Atın Şunu!
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının en göze batan yarışmacıları arasında yer alan Barış’ın yarışmadan kovulmasına ramak kaldı. Kimsenin evinde yapamadığını 83 milyonun önünde yapınca ortalık yangın yerine döndü. Mehmet Şef daha fazla dayanamadı, diyeceğini dedi. Kısa sürede ortalığı birbirine katan olayları sizin için derledik. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizin için derledik. İşte detaylar!
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında olaylar durulmak bilmiyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemini adeta birbirine katan ve ne olayları ne de kavgaları biten yarışma Masterchef ile ilgili ortaya çıkan konular ve mercek altına alınan yarışmacılardan Barış, Twitter gündeminde de en çok konuşulan isimlerden birisi olan Barış ve hakkında konuşulan tüm detayları derledik. İşte merak edilenler!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.