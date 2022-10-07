- 07 Eki 2022 - 16:21

Masterchef Barış'ın Yarışmadan Kovulmasına Ramak Var! Kimsenin Evinde Yapmadığını 83 Milyonun Önünde Yapınca... Mehmet Şef, Ensesinden Tutup Atın Şunu!

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının en göze batan yarışmacıları arasında yer alan Barış’ın yarışmadan kovulmasına ramak kaldı. Kimsenin evinde yapamadığını 83 milyonun önünde yapınca ortalık yangın yerine döndü. Mehmet Şef daha fazla dayanamadı, diyeceğini dedi. Kısa sürede ortalığı birbirine katan olayları sizin için derledik. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizin için derledik. İşte detaylar!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında olaylar durulmak bilmiyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemini adeta birbirine katan ve ne olayları ne de kavgaları biten yarışma Masterchef ile ilgili ortaya çıkan konular ve mercek altına alınan yarışmacılardan Barış, Twitter gündeminde de en çok konuşulan isimlerden birisi olan Barış ve hakkında konuşulan tüm detayları derledik. İşte merak edilenler!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Eki 2022 - 16:21 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Serpilay'ın Somer Şef Gerçeği Şok Etti' Torpilli Olduğu Konuşulup Duruyordu; Meğer Defalarca Kez... Eziksin Kızım! Neler Olmuş Neler... mask
Masterchef Serpilay'ın Somer Şef Gerçeği Şok Etti' Torpilli Olduğu Konuşulup Duruyordu; Meğer Defalarca Kez... Eziksin Kızım! Neler Olmuş Neler...
Masterchef Ekin Eylem Ulaş Kimdir, Nerelidir? Ekin Eylem Ulaş’ın Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Meğer… mask
Masterchef Ekin Eylem Ulaş Kimdir, Nerelidir? Ekin Eylem Ulaş’ın Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Meğer…
Masterchef Yarışmasında Korkutan Yangın! Acun Ilıcalı Terliğini Ayağına Takamadan Yalın Ayak Sarıyer'e Koştu... Mehmet Şef'in Dünyası Başına Yıkıldı, Karşılayabilecek Gibi Değil... mask
Masterchef Yarışmasında Korkutan Yangın! Acun Ilıcalı Terliğini Ayağına Takamadan Yalın Ayak Sarıyer'e Koştu... Mehmet Şef'in Dünyası Başına Yıkıldı, Karşılayabilecek Gibi Değil...
Masterchef Gamze’den Şeflere Bile Rest! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Acun Medya 1 Uyardı, 2 Uyardı Ama… “Yürüyen Ego!” O Olay… mask
Masterchef Gamze’den Şeflere Bile Rest! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Acun Medya 1 Uyardı, 2 Uyardı Ama… “Yürüyen Ego!” O Olay…
Masterchef Gamze Saç Baş Yolduruyor! Şefler Toplu Olarak Resti Çekti! Yaptığı Hatalar Kabul Edilir Gibi Değil… “Beş Çocuğunun...!” mask
Masterchef Gamze Saç Baş Yolduruyor! Şefler Toplu Olarak Resti Çekti! Yaptığı Hatalar Kabul Edilir Gibi Değil… “Beş Çocuğunun...!”
Masterchef Serpilay Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Nefret, Kin, Sinir Üst Seviyede! İzleyenler Şok Oldu... Yüzü Bir Gram Utanmadı! mask
Masterchef Serpilay Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Nefret, Kin, Sinir Üst Seviyede! İzleyenler Şok Oldu... Yüzü Bir Gram Utanmadı!
Masterchef'te BUGÜN Kazanan Takım İfşa Edildi! Bu Akşam Stüdyoda Savaş Çıkacak! Herkes Birbirine Girecek, Yüzler Belli Olacak! O Takım… mask
Masterchef'te BUGÜN Kazanan Takım İfşa Edildi! Bu Akşam Stüdyoda Savaş Çıkacak! Herkes Birbirine Girecek, Yüzler Belli Olacak! O Takım…
Masterchef Serpilay’ın Sevgilisinden Kalpleri Acıtan Haber! Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı, Yataktan Çıkamaz Hale Geldi… “Sana Kim Dayansın Ki!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Serpilay’ın Sevgilisinden Kalpleri Acıtan Haber! Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı, Yataktan Çıkamaz Hale Geldi… “Sana Kim Dayansın Ki!” Neler Oluyor?
Masterchef Tahsin Küçük Yarışmada Fırtınalar Estirecek! Eski Yarışmacı Tahsin Küçük Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tahsin Küçük Şimdi Ne Yapıyor? mask
Masterchef Tahsin Küçük Yarışmada Fırtınalar Estirecek! Eski Yarışmacı Tahsin Küçük Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tahsin Küçük Şimdi Ne Yapıyor?
Masterchef Suna Aydın Stüdyoyu Ayağa Kaldıracak! Suna Aydın Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Suna Aydın Şimdilerde Ne Yapıyor? mask
Masterchef Suna Aydın Stüdyoyu Ayağa Kaldıracak! Suna Aydın Kimdir, Kaç Yaşında, Nerelidir? Suna Aydın Şimdilerde Ne Yapıyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Zeynep Bastık’tan Vodafone Red İşbirliğiyle Yeni Akustik Performans Serisi... mask
Zeynep Bastık’tan Vodafone Red İşbirliğiyle Yeni Akustik Performans Serisi...
Reklamların Da Kraliçesi Demet Akalın Oldu... mask
Reklamların Da Kraliçesi Demet Akalın Oldu...
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak! mask
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak!
Bir Peri Masalı Dizisi Yapımcısının Başına Bela Oldu! Nişanlı Adamın Evine Girip... Yasak Aşk Bombası Öyle Bir Patlak Verdi Ki, Duyanlar Midesi Kaldıramıyor! mask
Bir Peri Masalı Dizisi Yapımcısının Başına Bela Oldu! Nişanlı Adamın Evine Girip... Yasak Aşk Bombası Öyle Bir Patlak Verdi Ki, Duyanlar Midesi Kaldıramıyor!
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Hakkında Titreten İddia! Boşanacakları Gündeme Gelmişti; Verdikleri Karar Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! 2. Çocuktan Sonra... mask
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Hakkında Titreten İddia! Boşanacakları Gündeme Gelmişti; Verdikleri Karar Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! 2. Çocuktan Sonra...
Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı! Yaptıkları Kan Dondurdu; Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez… “Yok Artık!” mask
Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı! Yaptıkları Kan Dondurdu; Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez… “Yok Artık!”
Masterchef Serpilay'ın Somer Şef Gerçeği Şok Etti' Torpilli Olduğu Konuşulup Duruyordu; Meğer Defalarca Kez... Eziksin Kızım! Neler Olmuş Neler... mask
Masterchef Serpilay'ın Somer Şef Gerçeği Şok Etti' Torpilli Olduğu Konuşulup Duruyordu; Meğer Defalarca Kez... Eziksin Kızım! Neler Olmuş Neler...
Songül Karlı Geçmişe Bir Çizgi Çekti! Son Kararı Milyonları Ayağa Kaldırdı! "Sonun Ölüm Olacak!" Eski Kocasından Sonra... mask
Songül Karlı Geçmişe Bir Çizgi Çekti! Son Kararı Milyonları Ayağa Kaldırdı! "Sonun Ölüm Olacak!" Eski Kocasından Sonra...
Mehmet Dinçerler’in Son Hali İnanılır Gibi Değil! Boşanmadan Sonra Resmen Bir Deri Bir Kemik Kalmış! “Hadise Görmesin!” mask
Mehmet Dinçerler’in Son Hali İnanılır Gibi Değil! Boşanmadan Sonra Resmen Bir Deri Bir Kemik Kalmış! “Hadise Görmesin!”
Güldür Güldür'ün Feridun'u Sır Gibi Sakladığı Eşiyle Şoke Etti! Görenler “Vay Maşallah!” Demeden Yapamadı! Boyu, Posu, Endamı… mask
Güldür Güldür'ün Feridun'u Sır Gibi Sakladığı Eşiyle Şoke Etti! Görenler “Vay Maşallah!” Demeden Yapamadı! Boyu, Posu, Endamı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Barış'ın Yarışmadan Kovulmasına Ramak Var! Kimsenin Evinde Yapmadığını 83 Milyonun Önünde Yapınca... Mehmet Şef, Ensesinden Tutup Atın Şunu! mask
Masterchef Barış'ın Yarışmadan Kovulmasına Ramak Var! Kimsenin Evinde Yapmadığını 83 Milyonun Önünde Yapınca... Mehmet Şef, Ensesinden Tutup Atın Şunu!
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak! mask
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak!
Bir Peri Masalı Dizisi Yapımcısının Başına Bela Oldu! Nişanlı Adamın Evine Girip... Yasak Aşk Bombası Öyle Bir Patlak Verdi Ki, Duyanlar Midesi Kaldıramıyor! mask
Bir Peri Masalı Dizisi Yapımcısının Başına Bela Oldu! Nişanlı Adamın Evine Girip... Yasak Aşk Bombası Öyle Bir Patlak Verdi Ki, Duyanlar Midesi Kaldıramıyor!
2023 Dini Günler Takvimi Nasıl? 2023 Yılı Kandil ve Dini Günler Ne Zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı Ne Zaman? İşte 2023 Yılı Dini Günler Takvimi! mask
2023 Dini Günler Takvimi Nasıl? 2023 Yılı Kandil ve Dini Günler Ne Zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı Ne Zaman? İşte 2023 Yılı Dini Günler Takvimi!
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Hakkında Titreten İddia! Boşanacakları Gündeme Gelmişti; Verdikleri Karar Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! 2. Çocuktan Sonra... mask
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Hakkında Titreten İddia! Boşanacakları Gündeme Gelmişti; Verdikleri Karar Twitter'ı Ayağa Kaldırdı! 2. Çocuktan Sonra...
Mehmet Dinçerler’in Son Hali İnanılır Gibi Değil! Boşanmadan Sonra Resmen Bir Deri Bir Kemik Kalmış! “Hadise Görmesin!” mask
Mehmet Dinçerler’in Son Hali İnanılır Gibi Değil! Boşanmadan Sonra Resmen Bir Deri Bir Kemik Kalmış! “Hadise Görmesin!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL