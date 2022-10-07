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07 Eki 2022 - 22:20

BİM Market’ten Hafta sonu İndirim Bayrağını Çekti! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Fiyatları Yarıya İndi. İşte Fiyatı Düşen Aktüel ürünler!

Yaptığı indirimler ile vatandaşların gönlünde taht kuran Bim market inanılmaz kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. Her hafta onlarca üründe indirim gerçekleştiren Bim marketteki o indirimler ise şu şekilde.