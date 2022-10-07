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07 Eki 2022 - 20:41

İyilik Dizisinde Ortalık Karıştı! İzleyeneler Akıl Tutulması Yaşadı... İki Çocuk Annesi Kadına Öyle Bir Şey Yaptılar Ki! Sosyal Medya Bu Haberi Konuşuyor...

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi İyilik, her bölümüyle akıllara durgunluk veriyordu. Her bölümünde ayrı entrikaların yaşandığı İyilik’te ortalık yine karıştı ve izleyenler akıl tutulması yaşadı. İki çocuk annesi kadına öyle bir şey yaptılar ki sosyal medya kullanıcıları bu konuyu konuşuyor.