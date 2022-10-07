İyilik Dizisinde Ortalık Karıştı! İzleyeneler Akıl Tutulması Yaşadı... İki Çocuk Annesi Kadına Öyle Bir Şey Yaptılar Ki! Sosyal Medya Bu Haberi Konuşuyor...
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi İyilik, her bölümüyle akıllara durgunluk veriyordu. Her bölümünde ayrı entrikaların yaşandığı İyilik’te ortalık yine karıştı ve izleyenler akıl tutulması yaşadı. İki çocuk annesi kadına öyle bir şey yaptılar ki sosyal medya kullanıcıları bu konuyu konuşuyor.
Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey’in başrollerini paylaştığı İyilik dizisi Cuma akşamlarında FOXTV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst ediyordu. Her bölümünde ayrı bir entrika ve karmaşa yaşanan dizinin yeni bölümleri de gündeme damga vuruyor. Son bölümde yaşananların yanı sıra yeni yayınlanan fragman ise nefesleri kesti. İşte ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.