Camdaki Kız Dizisinin Selen'i Öyle Bir Şeye Para Harcıyor Ki... Bu Devirde Normal! Muhteşem Yüzyıl'dan Sonra Yüzü Gülmek Nedir Bilmemiş! Meğer...
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç’in neye para harcadığını duyunca şaşkına döneceksiniz. Bu devirde neye para harcadığınaysa aklınız ermeyecek. Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra yüzü gülmek nedir bilmeyen Selma Ergeç kısa sürede sosyal medya gündeminde bomba etkisi yarattı. Peki, neler oluyor? Gelin, konuya biraz daha yakından bakalım.
Hem sosyal medya hem de magazin gündeminin en sevilen isimlerinden birisi olan Selma Ergeç, özel hayatının yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da herkes tarafından beğeniyle takip ediliyordu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği karakterle oyunculuğu konusundaki başarısını bir kez daha gözler önüne seren Ergeç, bir sosyal medya videosuyla yeniden gündeme geldi. Ortalığı ayağa kaldıran açıklanmanın tüm detaylarını sizin için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.