Camdaki Kız Dizisinin Selen'i Öyle Bir Şeye Para Harcıyor Ki... Bu Devirde Normal! Muhteşem Yüzyıl'dan Sonra Yüzü Gülmek Nedir Bilmemiş! Meğer...

Hem sosyal medya hem de magazin gündeminin en sevilen isimlerinden birisi olan Selma Ergeç, özel hayatının yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da herkes tarafından beğeniyle takip ediliyordu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği karakterle oyunculuğu konusundaki başarısını bir kez daha gözler önüne seren Ergeç, bir sosyal medya videosuyla yeniden gündeme geldi. Ortalığı ayağa kaldıran açıklanmanın tüm detaylarını sizin için mercek altına aldık.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!