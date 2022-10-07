Yargı Dizisinden Pınar Deniz Ayrılıyor; O İsim Geliyor! Kaan Urgancıoğlu Dayanamadı; Yeter! Dedi! Kalemi Kırılınca İpler Gerildi! Final Olmasına Ramak Var...

Güzeller güzeli oyuncu Pınar Deniz ve hem yakışıklı hem de başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu’nun partnerliğinde ilerleyen ve Kanal D ekranları aracılığıyla izleyicisiyle buluşan Yargı finale beş kala yapılan açıklamalarla magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde bir hayli geniş yankı uyandıran bu olayın ardından seyircilerse ayağa kalktı. Peki, seyirciyi hayretten hayrete düşürecek ve ağızlarını kırk karış açık bırakacak olan bu gelişmeleri sizin için mercek altına aldık.

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