Yargı Dizisinden Pınar Deniz Ayrılıyor; O İsim Geliyor! Kaan Urgancıoğlu Dayanamadı; Yeter! Dedi! Kalemi Kırılınca İpler Gerildi! Final Olmasına Ramak Var...
Kanal D’nin en çok izlenen ve reytinglerini alt üst eden dizisi Yargı’nın Ceylin’i, Pınar Deniz diziden ayrılıyor ve yerine gelecek isim şimdiden belli oldu. Başrol partneri olan Ilgaz Savcı yani Kaan Urgancıoğlu’nun dayanamadığı olay karşısında kalemler kırıldı ipler gerildi. Final olmasına ramak kalacak diziyle ilgili ortaya çıkan gerçeklere inanamazsınız!
Güzeller güzeli oyuncu Pınar Deniz ve hem yakışıklı hem de başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu’nun partnerliğinde ilerleyen ve Kanal D ekranları aracılığıyla izleyicisiyle buluşan Yargı finale beş kala yapılan açıklamalarla magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde bir hayli geniş yankı uyandıran bu olayın ardından seyircilerse ayağa kalktı. Peki, seyirciyi hayretten hayrete düşürecek ve ağızlarını kırk karış açık bırakacak olan bu gelişmeleri sizin için mercek altına aldık.Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.