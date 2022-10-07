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07 Eki 2022 - 20:42

Somer Şef’ten Aşk Dolu Fotoğraf! Çoluk Çocuk Sahibi Ama Öyle Bir İlişki Yaşıyor Ki... Yasak Aşk Artık Gün Gibi Ortada! Sosyal Medya Sallandı...

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının jüri üyelerinden birisi olan ve meslek hayatının yanı sıra aşk hayatıyla da ne sosyal medya ne de magazin gündeminden düşmeyen Somer Sivrioğlu, aşk dolu paylaşım yaptı. Çoluk çocuk sahibi ama yaptıkları herkesi şaşkına çeviriyor. Yasak olarak başlayan aşkın artık açık açık yaşanması sosyal medyayı resmen salladı. Peki, neler oluyor?