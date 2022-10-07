- 07 Eki 2022 - 20:42

Somer Şef’ten Aşk Dolu Fotoğraf! Çoluk Çocuk Sahibi Ama Öyle Bir İlişki Yaşıyor Ki... Yasak Aşk Artık Gün Gibi Ortada! Sosyal Medya Sallandı...

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının jüri üyelerinden birisi olan ve meslek hayatının yanı sıra aşk hayatıyla da ne sosyal medya ne de magazin gündeminden düşmeyen Somer Sivrioğlu, aşk dolu paylaşım yaptı. Çoluk çocuk sahibi ama yaptıkları herkesi şaşkına çeviriyor. Yasak olarak başlayan aşkın artık açık açık yaşanması sosyal medyayı resmen salladı. Peki, neler oluyor?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında hem mesleki anlamda gittikçe büyüyen hem de aradığı aşkı Acun Medya’da bulan Somer Sivrioğlu, yıllardır süren evliliğinde gönlünü başkasına kaptırınca ihanet nedeniyle boşanmıştı. Sosyal medya hesabından boy boy fotoğraflarını paylaşmaya devam eden ikiliyle ilgili nikâh masasına oturacakları iddiası gelince ortalık deyim yerindeyse yangın yerine dönmüştü. Konuya ilişkin tüm merak edilenleri sizin için derledik.

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07 Eki 2022 - 20:42 Ankara- Yaşam

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