- 08 Eki 2022 - 09:22 G: 08 Eki 2022 - 09:23

Altın Piyasası Beşik Gibi Sallanıyor! Yatırımcısı Hayatının En Büyük Darbesini Bugün Yedi… Bundan Sonra Kimse Altına Yatırım Yapmayabilir…

Altın piyasası, tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte adeta beşik gibi saklandı. Yatırımcının hayatının darbesini yediği gündeme gelince; bundan sonra kimsenin altına yatırım yapmayacağı açıklandı. Uzun bir süredir altının düşmesini bekleyenler ise bu durumu fırsat bilerek en iyi biçimde değerlendirmeye çalıştı. Peki, 8 Ekim itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?

Özellikle jeopolitik gerginliklerin üst seviyeye çıkmasından hemen sonra altındaki değişim gözlerden kaçmamıştı. FED kararlarının yanı sıra birçok olaydan etkilenen altın, en son olarak açıklanan yeni faiz kararıyla şekil almıştı. Açıklanan yeni Eylül verileri açıklanınca kritik veriler gün yüzüne çıktı. Altın alacakların kafasını karıştıran bu durum, merak konusu haline geldi. Peki, altın ne kadar oldu?

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08 Eki 2022 - 09:22 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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