Altın Piyasası Beşik Gibi Sallanıyor! Yatırımcısı Hayatının En Büyük Darbesini Bugün Yedi… Bundan Sonra Kimse Altına Yatırım Yapmayabilir…
Altın piyasası, tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte adeta beşik gibi saklandı. Yatırımcının hayatının darbesini yediği gündeme gelince; bundan sonra kimsenin altına yatırım yapmayacağı açıklandı. Uzun bir süredir altının düşmesini bekleyenler ise bu durumu fırsat bilerek en iyi biçimde değerlendirmeye çalıştı. Peki, 8 Ekim itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?
Özellikle jeopolitik gerginliklerin üst seviyeye çıkmasından hemen sonra altındaki değişim gözlerden kaçmamıştı. FED kararlarının yanı sıra birçok olaydan etkilenen altın, en son olarak açıklanan yeni faiz kararıyla şekil almıştı. Açıklanan yeni Eylül verileri açıklanınca kritik veriler gün yüzüne çıktı. Altın alacakların kafasını karıştıran bu durum, merak konusu haline geldi. Peki, altın ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.