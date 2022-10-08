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08 Eki 2022 - 09:22

Altın Piyasası Beşik Gibi Sallanıyor! Yatırımcısı Hayatının En Büyük Darbesini Bugün Yedi… Bundan Sonra Kimse Altına Yatırım Yapmayabilir…

Altın piyasası, tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte adeta beşik gibi saklandı. Yatırımcının hayatının darbesini yediği gündeme gelince; bundan sonra kimsenin altına yatırım yapmayacağı açıklandı. Uzun bir süredir altının düşmesini bekleyenler ise bu durumu fırsat bilerek en iyi biçimde değerlendirmeye çalıştı. Peki, 8 Ekim itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?