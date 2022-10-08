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08 Eki 2022 - 09:49

Masterchef Fatma Nur Şefleri Parmağında Oynattı! Stüdyo Karıştı; Mehmet Şef Hayatı Boyunca Böyle Bir Utanç Yaşamadı! Tek Bir Hamle… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Fatma Nur, şefleri resmen parmağında oynattı! Stüdyoyu karıştıran bu olay; Mehmet Şef’in utanmasına neden oldu! Hayatı boyunca böyle utanmadığına dair yorumlar alan Mehmet Şef, tek bir hamleyi öyle bir sergiledi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…