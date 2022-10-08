- 08 Eki 2022 - 09:49 G: 08 Eki 2022 - 09:51

Masterchef Fatma Nur Şefleri Parmağında Oynattı! Stüdyo Karıştı; Mehmet Şef Hayatı Boyunca Böyle Bir Utanç Yaşamadı! Tek Bir Hamle… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Fatma Nur, şefleri resmen parmağında oynattı! Stüdyoyu karıştıran bu olay; Mehmet Şef’in utanmasına neden oldu! Hayatı boyunca böyle utanmadığına dair yorumlar alan Mehmet Şef, tek bir hamleyi öyle bir sergiledi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında birden fazla ürün hakkında bilgi alan yarışmacılar; stüdyoya döndüklerinde ise yarışmacılar, şeflerin istediği ürünleri yapmaya çalışmışlardı. Tolga ise gün sonunda MasterClass’ı kazanan isim olmuştu. Yayınlanan bölümde Fatma Nur’un yaptığı tek bir şeyse seyircileri de şefleri de çileden çıkarttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Eki 2022 - 09:49 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Ekin Eylem Ulaş Kimdir, Nerelidir? Ekin Eylem Ulaş’ın Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Meğer… mask
Masterchef Ekin Eylem Ulaş Kimdir, Nerelidir? Ekin Eylem Ulaş’ın Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Meğer…
MasterChef'te O İsim Resmen Yangın Çıkardı! Acun Ilıcalı Çok Sinirlendi... Mehmet Şef'in Dünyası Başına Yıkıldı! Karşılayabilecek Gibi Değil... mask
MasterChef'te O İsim Resmen Yangın Çıkardı! Acun Ilıcalı Çok Sinirlendi... Mehmet Şef'in Dünyası Başına Yıkıldı! Karşılayabilecek Gibi Değil...
Masterchef Gamze 5 Çocuğunun Yanına Dönmeyi Seçti! Acun Medya'nın Yoluna Gül Dökmediği Kaldı, Ne Yaparsa Yapsın İkna Edemedi! Güle Güle! mask
Masterchef Gamze 5 Çocuğunun Yanına Dönmeyi Seçti! Acun Medya'nın Yoluna Gül Dökmediği Kaldı, Ne Yaparsa Yapsın İkna Edemedi! Güle Güle!
Masterchef Barış'ın Yarışmadan Kovulmasına Ramak Var! Kimsenin Evinde Yapmadığını 83 Milyonun Önünde Yapınca... Mehmet Şef, Ensesinden Tutup Atın Şunu! mask
Masterchef Barış'ın Yarışmadan Kovulmasına Ramak Var! Kimsenin Evinde Yapmadığını 83 Milyonun Önünde Yapınca... Mehmet Şef, Ensesinden Tutup Atın Şunu!
Masterchef Serpilay'ın Somer Şef Gerçeği Şok Etti' Torpilli Olduğu Konuşulup Duruyordu; Meğer Defalarca Kez... Eziksin Kızım! Neler Olmuş Neler... mask
Masterchef Serpilay'ın Somer Şef Gerçeği Şok Etti' Torpilli Olduğu Konuşulup Duruyordu; Meğer Defalarca Kez... Eziksin Kızım! Neler Olmuş Neler...
Masterchef Gamze’den Şeflere Bile Rest! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Acun Medya 1 Uyardı, 2 Uyardı Ama… “Yürüyen Ego!” O Olay… mask
Masterchef Gamze’den Şeflere Bile Rest! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Acun Medya 1 Uyardı, 2 Uyardı Ama… “Yürüyen Ego!” O Olay…
Masterchef Gamze Saç Baş Yolduruyor! Şefler Toplu Olarak Resti Çekti! Yaptığı Hatalar Kabul Edilir Gibi Değil… “Beş Çocuğunun...!” mask
Masterchef Gamze Saç Baş Yolduruyor! Şefler Toplu Olarak Resti Çekti! Yaptığı Hatalar Kabul Edilir Gibi Değil… “Beş Çocuğunun...!”
Masterchef Serpilay Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Nefret, Kin, Sinir Üst Seviyede! İzleyenler Şok Oldu... Yüzü Bir Gram Utanmadı! mask
Masterchef Serpilay Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Nefret, Kin, Sinir Üst Seviyede! İzleyenler Şok Oldu... Yüzü Bir Gram Utanmadı!
Masterchef'te BUGÜN Kazanan Takım İfşa Edildi! Bu Akşam Stüdyoda Savaş Çıkacak! Herkes Birbirine Girecek, Yüzler Belli Olacak! O Takım… mask
Masterchef'te BUGÜN Kazanan Takım İfşa Edildi! Bu Akşam Stüdyoda Savaş Çıkacak! Herkes Birbirine Girecek, Yüzler Belli Olacak! O Takım…
Masterchef Serpilay’ın Sevgilisinden Kalpleri Acıtan Haber! Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı, Yataktan Çıkamaz Hale Geldi… “Sana Kim Dayansın Ki!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Serpilay’ın Sevgilisinden Kalpleri Acıtan Haber! Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı, Yataktan Çıkamaz Hale Geldi… “Sana Kim Dayansın Ki!” Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
BİM Market’ten Hafta sonu İndirim Bayrağını Çekti! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Fiyatları Yarıya İndi. İşte Fiyatı Düşen Aktüel ürünler! mask
BİM Market’ten Hafta sonu İndirim Bayrağını Çekti! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Fiyatları Yarıya İndi. İşte Fiyatı Düşen Aktüel ürünler!
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak! mask
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak!
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Barışacak mı? Son Dakika Gelişmesi Herkesi Şok Etti! Selin Ciğerci Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Barışacak mı? Son Dakika Gelişmesi Herkesi Şok Etti! Selin Ciğerci Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Bir Peri Masalı’nın Melis’i Alina Boz’un Sevgilisi Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Kendisinden 16 Yaş Büyükmüş… Çok Ünlü Bir İsmin… mask
Bir Peri Masalı’nın Melis’i Alina Boz’un Sevgilisi Ağızları Açık Bıraktı! Meğer Kendisinden 16 Yaş Büyükmüş… Çok Ünlü Bir İsmin…
Mehmet Dinçerler’in Son Hali İnanılır Gibi Değil! Boşanmadan Sonra Resmen Bir Deri Bir Kemik Kalmış! “Hadise Görmesin!” mask
Mehmet Dinçerler’in Son Hali İnanılır Gibi Değil! Boşanmadan Sonra Resmen Bir Deri Bir Kemik Kalmış! “Hadise Görmesin!”
Gülsim Ali İlhan’ın Sevgilisi Durul Bazan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanların Ağızlar Açık Kaldı! Gülsim Ali İlhan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Gülsim Ali İlhan’ın Sevgilisi Durul Bazan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanların Ağızlar Açık Kaldı! Gülsim Ali İlhan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı! Yaşadıkları Kan Dondurdu; Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez… “Yok Artık!” mask
Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı! Yaşadıkları Kan Dondurdu; Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez… “Yok Artık!”
Tuğba Özerk’in Boşanma Sonrası Yaptıkları Akıl Beyin Yaktı! Yıllarca Aynı Yastığa Baş Koymuşlardı Ama… “Kafada Bitti, Kafa da Bitti!” mask
Tuğba Özerk’in Boşanma Sonrası Yaptıkları Akıl Beyin Yaktı! Yıllarca Aynı Yastığa Baş Koymuşlardı Ama… “Kafada Bitti, Kafa da Bitti!”
Güldür Güldür'ün Feridun'u Sır Gibi Sakladığı Eşiyle Şoke Etti! Görenler “Vay Maşallah!” Demeden Yapamadı! Boyu, Posu, Endamı… mask
Güldür Güldür'ün Feridun'u Sır Gibi Sakladığı Eşiyle Şoke Etti! Görenler “Vay Maşallah!” Demeden Yapamadı! Boyu, Posu, Endamı…
Masterchef Ekin Eylem Ulaş Kimdir, Nerelidir? Ekin Eylem Ulaş’ın Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Meğer… mask
Masterchef Ekin Eylem Ulaş Kimdir, Nerelidir? Ekin Eylem Ulaş’ın Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Araç Sahiplerine Dev Zam Haberi! Benzin ve Motorine Fiyatları Fırladı! İşte Güncel Zam ve Akaryakıt Fiyatları! mask
Araç Sahiplerine Dev Zam Haberi! Benzin ve Motorine Fiyatları Fırladı! İşte Güncel Zam ve Akaryakıt Fiyatları!
Altın Piyasası Beşik Gibi Sallanıyor! Yatırımcısı Hayatının En Büyük Darbesini Bugün Yedi… Bundan Sonra Kimse Altına Yatırım Yapmayabilir… mask
Altın Piyasası Beşik Gibi Sallanıyor! Yatırımcısı Hayatının En Büyük Darbesini Bugün Yedi… Bundan Sonra Kimse Altına Yatırım Yapmayabilir…
BİM Market’ten Hafta sonu İndirim Bayrağını Çekti! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Fiyatları Yarıya İndi. İşte Fiyatı Düşen Aktüel ürünler! mask
BİM Market’ten Hafta sonu İndirim Bayrağını Çekti! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Fiyatları Yarıya İndi. İşte Fiyatı Düşen Aktüel ürünler!
Asgari Ücrete Tarihi Dev Zam! Uygulanacak Formül Belli Oldu! 7.700 TL’ye Çıkacak! İşte Yeni Asgari Ücret İle İlgili Tüm Detaylar! mask
Asgari Ücrete Tarihi Dev Zam! Uygulanacak Formül Belli Oldu! 7.700 TL’ye Çıkacak! İşte Yeni Asgari Ücret İle İlgili Tüm Detaylar!
2023 Dini Günler Takvimi Nasıl? 2023 Yılı Kandil ve Dini Günler Ne Zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı Ne Zaman? İşte 2023 Yılı Dini Günler Takvimi! mask
2023 Dini Günler Takvimi Nasıl? 2023 Yılı Kandil ve Dini Günler Ne Zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı Ne Zaman? İşte 2023 Yılı Dini Günler Takvimi!
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak! mask
Mehmet Dinçerler Instagram Üzerinden Öyle Bir İsmi Takibe Aldı Ki! Gören Duyan Herkes Şaşırdı! Aman Hadise Görmesin! Yer Yerinden Oynayacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL