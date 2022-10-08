Masterchef Fatma Nur Şefleri Parmağında Oynattı! Stüdyo Karıştı; Mehmet Şef Hayatı Boyunca Böyle Bir Utanç Yaşamadı! Tek Bir Hamle… Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Fatma Nur, şefleri resmen parmağında oynattı! Stüdyoyu karıştıran bu olay; Mehmet Şef’in utanmasına neden oldu! Hayatı boyunca böyle utanmadığına dair yorumlar alan Mehmet Şef, tek bir hamleyi öyle bir sergiledi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında birden fazla ürün hakkında bilgi alan yarışmacılar; stüdyoya döndüklerinde ise yarışmacılar, şeflerin istediği ürünleri yapmaya çalışmışlardı. Tolga ise gün sonunda MasterClass’ı kazanan isim olmuştu. Yayınlanan bölümde Fatma Nur’un yaptığı tek bir şeyse seyircileri de şefleri de çileden çıkarttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.