Yalı Çapkını Dizisinde Mideleri Bulandıran Yatak Sahnesi! Seyircilerin Elleri Kollarına Dolandı; Kumandayı Bulamadılar… Twitter Bu Rezillik Karşısında Ayağa Kalktı!
STAR TV’nin yeni iddialı dizisi Yalı Çapkını’nda seyircilerin asla kabul edemeyeceği sahneler anbean ekranlara geldi! Yatak sahnesini izleyenler ise midelerinin bulandıklarını dile getirdiler. Seyircilerin ellerini kollarını titreten bu anlarda birçok kişi kumandasına uzanıp kapatamadı bile! Twitter ise bu rezillik karşısında resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarının favorisi olmuştu. Sağlam hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisindeki yatak sahneleri, seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.