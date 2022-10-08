- 08 Eki 2022 - 10:11 G: 08 Eki 2022 - 10:19

Yalı Çapkını Dizisinde Mideleri Bulandıran Yatak Sahnesi! Seyircilerin Elleri Kollarına Dolandı; Kumandayı Bulamadılar… Twitter Bu Rezillik Karşısında Ayağa Kalktı!

STAR TV’nin yeni iddialı dizisi Yalı Çapkını’nda seyircilerin asla kabul edemeyeceği sahneler anbean ekranlara geldi! Yatak sahnesini izleyenler ise midelerinin bulandıklarını dile getirdiler. Seyircilerin ellerini kollarını titreten bu anlarda birçok kişi kumandasına uzanıp kapatamadı bile! Twitter ise bu rezillik karşısında resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarının favorisi olmuştu. Sağlam hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisindeki yatak sahneleri, seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Eki 2022 - 10:11 Ankara- Yaşam

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