Selin Ciğerci, Eski Kocasının Yakasına Yapıştı! Sözleri Dayaktan Beter… “Keşke Bu Kadarını Yapmasaydı!” Hatasının Bedelini Çok Ağır Ödedi…

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2022 yılında boşanma kararı almışlardı. Aynı yıl içerisinde hem evlenme hem de boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Boşanmanın ardından Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra bir daha yan yana gelmeyeceklerini açıkça belirtmişti. Selin Ciğerci’yi aldattığını açıklayan Gökhan Çıra, şimdide yeni sevgilisini aldatmıştı. Peki, Selin Ciğerci bu kez kocasına ne yaptı?

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