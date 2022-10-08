- 08 Eki 2022 - 10:38 G: 08 Eki 2022 - 11:01

Selin Ciğerci, Eski Kocasının Yakasına Yapıştı! Sözleri Dayaktan Beter… “Keşke Bu Kadarını Yapmasaydı!” Hatasının Bedelini Çok Ağır Ödedi…

Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdiyse eski kocasının yakasına yapışan Selin Ciğerci, sözleriyle dayaktan daha beter hale getirdi! “Keşke bu kadarını yapmasaydı” yorumlarına neden olan olay, Gökhan Çıra’nın başına patladı! Hatasının bedelini çok ağır ödeyen Gökhan Çıra, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2022 yılında boşanma kararı almışlardı. Aynı yıl içerisinde hem evlenme hem de boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Boşanmanın ardından Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra bir daha yan yana gelmeyeceklerini açıkça belirtmişti. Selin Ciğerci’yi aldattığını açıklayan Gökhan Çıra, şimdide yeni sevgilisini aldatmıştı. Peki, Selin Ciğerci bu kez kocasına ne yaptı?

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08 Eki 2022 - 10:38 Ankara- Yaşam

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