- 08 Eki 2022 - 10:57 G: 08 Eki 2022 - 11:26

Masterchef Gamze, Demet Akalın’ı Bile Çıldırttı! Bile Bile Yaptıkları Nevirleri Döndürdü; Sırf Eleme Potasında… “İçten Pazarlıklı, İki Yüzlü!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Gamze, en sonunda Demet Akalın’ı bile çıldırttı! Bile bile yaptıkları resmen seyircinin nevrini döndürdü! Eleme potası için planlar yapan Gamze Tosun’a birçok kişi ise “İçten pazarlıklı, ikiyüzlü” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Mehmet Şef’in restoranında yemekler yaparak, tecrübe edinen genç yarışmacılar, stüdyoya döndüklerinde ise şeflerin istediklerini yapmak için tezgah başıma geçmişlerdi. Yarışmada bulunan Gamze’nin son bölümde modunun aşırı düşük olması gözlerden kaçmamıştı. Sadece seyirciyi değil, aynı zamanda Demet Akalın’ı bile çıldırtan Demet Akalın, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Eki 2022 - 10:57 Ankara- Yaşam

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