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08 Eki 2022 - 10:57

Masterchef Gamze, Demet Akalın’ı Bile Çıldırttı! Bile Bile Yaptıkları Nevirleri Döndürdü; Sırf Eleme Potasında… “İçten Pazarlıklı, İki Yüzlü!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Gamze, en sonunda Demet Akalın’ı bile çıldırttı! Bile bile yaptıkları resmen seyircinin nevrini döndürdü! Eleme potası için planlar yapan Gamze Tosun’a birçok kişi ise “İçten pazarlıklı, ikiyüzlü” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…