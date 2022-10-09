- 09 Eki 2022 - 08:30 G: 09 Eki 2022 - 08:32

Ankara Elektrik Kesintisi! 9 Ekim 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 9 Ekim 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Elektrik altyapısında bir yılı aşkın süredir çalışmaların yapıldığı Ankara’da bu çalışmaların ekim ayında da devam edeceği öğrenildi. Bu çalışmalar kapsamında ortaya çıkan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama ise, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü için Başkent EDAŞ isimli özel elektrik dağıtım şirketinden geldi. Peki, 9 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 9 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

ALTINDAĞ

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ULUBEY, SELÇUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARAPÜRÇEK, 482 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.10.2022 22:59 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KAVAKLI, KAVAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ÇANKAYA

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SEYRANBAĞLARI, BAĞLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HARBİYE, NAKIŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, BAHRİYE ÜÇOK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, 2522 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ETİMESGUT

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 ŞEHİT OSMAN AVCI, SELÇUKLULAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza

 Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 YEŞİLOVA, 4000 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza

 Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 YAVUZ SELİM, 112 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza

 Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 ERYAMAN, 293 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

KEÇİÖREN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 ETLİK, ALTIYOL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza

 Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 KANUNİ, 780 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 08.10.2022 19:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza

 Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 YAYLA, YOZGAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza

 Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 YAYLA, YOZGAT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

MAMAK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 KAZIM ORBAY, 398. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza

 Çalışmalar Devam Ediyor 
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
 KÜÇÜK KAYAŞ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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09 Eki 2022 - 08:30 - Yaşam

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