- 09 Eki 2022 - 08:53

TOKİ İndirim Kampanyası Bitiyor Mu? TOKİ İndirim Ne Zaman Son? TOKİ İndirim Kampanyası Başvuru Şartları Neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yeni sosyal konut projesine ilişkin gerçekleştirdiği açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geçmişte sosyal konut projesine dahil olmuş olan vatandaşlar için bir indirim müjdesi geldi. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yeni sosyal konut projesine ilişkin gerçekleştirdiği açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geçmişte sosyal konut projesine dahil olmuş olan vatandaşlar için bir indirim müjdesi geldi. TOKİ indirimi olarak da bilinen bu müjde sonrası detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zamana kadar devam edecek? TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler? İşte, detaylar…

09 Eki 2022 - 08:53 - Gündem

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